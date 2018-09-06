- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 127 (130) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 95 (98) EUR - 'NEUTRAL'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 115 (116) EUR - 'NEUTRAL'- HSBC HEBT RWE AUF 'BUY' (REDUCE) - ZIEL 25 (18) EUR- HSBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 255 (240) EUR - 'BUY'- HSBC HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 75 (55) EUR - 'HOLD'- HSBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 610 (600) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT EON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 10,20 EUR- HSBC SENKT ZIEL FÜR INNOGY AUF 38,40 (40) EUR - 'HOLD'- LAMPE HEBT LANXESS AUF 'KAUFEN' (HALTEN)- MORGAN STANLEY NIMMT FRAPORT MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 92 EUR- UBS SENKT LEONI AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (54) EUR- UBS SENKT SCHAEFFLER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 10 (12) EUR - BERENBERG HEBT BNP...Den vollständigen Artikel lesen ...