Die SPD gefährdet aus Sicht von Volker Kauder (CDU) mit ihren Rentenforderungen den Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Die Lasten dürfen nicht einseitig den Jüngeren aufgebürdet werden", mahnt der Unionsfraktionschef.

Die SPD gefährdet aus Sicht von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) mit ihren Rentenforderungen den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Im Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche argumentiert Kauder, der Koalitionspartner erschwere mit der Debatte zum Rentenniveau den Generationenkonsens. Die SPD verspreche ohne Not Wohltaten für Ältere, obwohl Jüngere mehr Unterstützung bräuchten. "Die Lasten dürfen nicht einseitig den Jüngeren aufgebürdet werden. Ein sozialer Konsens ist elementar für den Zusammenhalt der Gesellschaft", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...