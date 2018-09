Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Zwei milliardenschwere Fusionen im US-Gesundheitssektor stehen offenbar kurz vor ihrer Genehmigung. Die Übernahme von Aetna durch CVS Health und der Kauf von Express Scripts durch Cigna würden im US-Justizministerium abgenickt, berichten mehrere Informanten. Mit einer formalen Entscheidung werde in den kommenden Wochen gerechnet. Das Justizministerium habe allerdings beim 70 Milliarden Dollar teuren Deal von CVS mit Aetna einige Wettbewerbsbedenken, so dass die Unternehmen sich von Geschäftsteilen beim staatlichen Gesundheitsprogramm Medicare trennen müssten. Der 54 Milliarden Dollar teure Zusammenschluss von Cigna und Express Scripts werde dagegen ohne Auflagen durchgehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Navistar International Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +219.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 211.000 zuvor: 213.000 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,9% gg Vq 1. Veröff.: -0,9% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 56,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 55,7 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.890,20 +0,07% Nikkei-225 22.484,79 -0,43% Hang-Seng-Index 26.960,20 -1,04% Kospi 2.289,12 -0,12% Shanghai-Composite 2.704,04 -0,01% S&P/ASX 200 6.154,30 -1,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Negative Vorgaben der US-Aktienmärkte, vor allem für den Technologiesektor, belasten nicht überall. Eher sind es lokale Themen, die die Kurse bewegen. Auf der Tokioter Börse lasten Naturkatastrophen. Nachdem am Dienstag der Taifun Jebi den Westen Japans heimgesucht hatte, kam es am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf der im Norden gelegenen Insel Hokkaido zu einem Erdbeben. Wie schon am Mittwoch werden Aktien von Fluggesellschaften und Kosmetikherstellern verkauft. Anleger befürchten, dass als Folge der Naturkatastrophen der Tourismus zurückgehen wird. All Nippon Airways (ANA) und Japan Airlines geben um je 1 Prozent nach. Der Kurs von Kose sinkt um 1,2 Prozent, und Shiseido verbilligen sich um 0,8 Prozent. Gesucht sind dagegen mit Blick auf die entstandenen Schäden Aktien aus dem Baumaschinensektor wie Komatsu und Hitachi Construction Machinery mit Gewinnen um 1,5 Prozent. In Hongkong geht der Ausverkauf beim Schwergewicht Tencent vor dem Hintergrund entsprechender internationaler Vorgaben aus dem Technologiesektor weiter. Die Aktie büßt 2,5 Prozent ein. Der Kurs des in vielen asiatischen Ländern vertretenen Versicherers AIA Group gibt um 1,2 Prozent nach. Händler verweisen auf die Abwertung von Währungen der Region. Überraschend gut ausgefallene Wirtschaftsdaten vermögen die Börse in Sydney wie schon am Vortag nicht zu stützen. Im Handel mit China, dem wichtigsten Abnehmer australischer Rohstoffe, erreichte der Überschuss im Juli ein Rekordniveau. Zu dem am Mittwoch gemeldeten überraschend starken Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal leisteten die australischen Exporte einen wichtigen Beitrag. Die Telstra-Aktie legt gegen den Trend um 3,5 Prozent zu, obwohl das Telekommunikationsunternehmen seine Ertragsziele für das 2019 endende Geschäftsjahr gesenkt hat. Ursächlich für die Prognosesenkung ist, dass ursprünglich für 2019 erwartete Einnahmen aus der Aktivierung von Anschlüssen an das landesweite Breitbandnetz der australischen Regierung erst in späteren Berichtsperioden verbucht werden können.

US-NACHBÖRSE

Überraschend gute Geschäftszahlen haben der Aktie des Software-Anbieters Verint im nachbörslichen Handel am Mittwoch zu einem Kurssprung verholfen. Die Titel verteuerten sich auf nasdaq.com um 12,3 Prozent, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen hatte. Auch der Ausblick lag über den Prognosen der Analysten. Cloudera sprangen um 14,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte bei Vorlage von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen seinen Ausblick erhöht. Dagegen brachen Guidewire Software um 8,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte einen enttäuschenden Ausblick auf das Geschäftsjahr gegeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.974,99 0,09 22,51 5,08 S&P-500 2.888,60 -0,28 -8,12 8,04 Nasdaq-Comp. 7.995,17 -1,19 -96,07 15,82 Nasdaq-100 7.523,26 -1,30 -99,06 17,62 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 812 Mio 758 Mio Gewinner 1.316 1.052 Verlierer 1.626 1.914 Unverändert 117 97

Uneinheitlich - Technologiewerte scherten deutlich nach unten aus. Auslöser war nach Angaben von Marktteilnehmern die Anhörung von Facebook-COO Sheryl Sandberg und Twitter-CEO Jack Dorsey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Bei den Investoren stieg die Sorge, dass die Technologieunternehmen künftig strengere Regulierungen verordnet bekommen könnten. Dazu kam als Belastungsfaktor der unischere Ausgang der fortgesetzten Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada um ein neues Nafta-Abkommen mit Mexiko. Twitter verloren 6,1 und Facebook 2,3 Przent. Für den Technologie-Sektor im S&P-500 ging es 1,5 Prozent nach unten. Netflix verloren 6,2 Prozent, Microsoft 2,9 Prozent, Alphabet 1,0 Prozent und Apple verzeichneten einen Abschlag von 0,7 Prozent. "Es könnte sich auch um eine klassische Sektorrotation handeln", sagte Analyst Douglas DePietro von Evercore ISI. Der Technologiesektor habe sich zuletzt stark entwickelt und es könne nun zu verstärkten Gewinnmitnahmen kommen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,66 0,8 2,65 145,9 5 Jahre 2,77 -0,2 2,77 84,6 10 Jahre 2,90 0,4 2,90 45,7

Wenig Bewegung gab es am Rentenmarkt, auch wenn die Verunsicherung über die Nafta-Verhandlungen den US-Anleihen übergeordnet in die Karten spielt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 0,4 Basispunkte auf 2,90 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1624 -0,1% 1,1634 1,1559 -3,3% EUR/JPY 129,44 -0,2% 129,71 128,85 -4,3% EUR/GBP 0,9008 -0,0% 0,9010 0,9019 +1,3% GBP/USD 1,2904 -0,1% 1,2912 1,2815 -4,6% USD/JPY 111,36 -0,1% 111,49 111,50 -1,1% USD/KRW 1124,45 +0,4% 1119,64 1123,99 +5,4% USD/CNY 6,8380 +0,1% 6,8305 6,8439 +5,1% USD/CNH 6,8576 +0,2% 6,8422 6,8635 +5,3% USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8492 7,8492 +0,5% AUD/USD 0,7172 -0,3% 0,7192 0,7158 -8,3% NZD/USD 0,6581 -0,1% 0,6589 0,6548 -7,3% Bitcoin BTC/USD 6.424,15 -7,7% 6.963,03 7.365,49 -53,0%

Das britische Pfund legte gegenüber Dollar und Euro eine Berg- und Talfahrt hin. Zunächst ging es mit einem Bericht nach oben, dem zufolge Großbritannien und Deutschland offenbar auf wichtige Brexit-Forderungen verzichteten und auch ein weniger detailliertes Abkommen zwischen EU und Großbritannien akzeptieren könnten. Jedoch wies die Bundesregierung das später zurück. In der Spitze ging es für das Pfund bis auf 1.2983 Dollar aufwärts, nach einem Tagestief bei 1,2785 Dollar. Im späten US-Handel ging die Devise mit 1,2908 Dollar um. Auch der Euro zog zwischenzeitlich bis auf 1,1640 Dollar an und notierte im späten US-Geschäft wieder bei 1,1631 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,55 68,72 -0,2% -0,17 +16,7% Brent/ICE 77,14 77,27 -0,2% -0,13 +20,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 06, 2018 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.