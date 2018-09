Zürich - Die Postfinance will keinen Preiskampf auslösen, sollte sie künftig Kredite und Hypotheken vergeben dürfen. Einen "ruinösen" Preiskampf werde man nicht lostreten, denn der Preis sei nur ein Unterscheidungskriterium, sagte Unternehmenschef Hansruedi Köng dem "Tages-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe). "Wir wollen auch mit unserem Service punkten."

Der Markt für Hypotheken in der Schweiz sei mit rund 1000 Milliarden Franken Volumen riesig, so Köng weiter. Man würde den Hypothekarmarkt nicht dominieren: "Wir wollen pro Jahr einige Milliarden in Hypotheken investieren und kommen nicht mit dem Hammer in den Markt." Konkret sprach er von einem prozentual tiefen, einstelligen Marktanteil, den er anstrebe.

Es bestehe auch nicht die Gefahr, den Immobilienmarkt zu befeuern ...

