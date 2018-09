Ob automatisierte Messwarten in den 1970er Jahren, zentrale Leittechnik in den 1980er Jahren - die meisten Neuerungen in der Prozessindustrie wurden von jeher zuerst mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Die Anlagenbetreiber fragten sich: Brauchen wir das überhaupt? Sparen wir durch die Verwendung tatsächlich Geld und Zeit ein? Lässt sich die Qualität der gefertigten Produkte so wirklich verbessern? Und ist der Produktionsprozess auch weiterhin sicher? Aktuell beschäftigen sich die prozesstechnischen Unternehmen mit dem Thema Cloud-Technologien: Wie lassen sie sich diese einsetzen und welche Vorteile entstehen daraus? Die folgenden Überlegungen sollen aufzeigen, auf welche Weise diese Technologie die Branche weiterbringen kann.

Heute sind Prozessanlagen auf der Grundlage der klassischen Automatisierungspyramide aufgebaut. Seit rund zwei Jahren wird allerdings intensiv über eine Erweiterung der Pyramide debattiert. Die Erweiterung - als Namur Open Architecture (NOA) bezeichnet - nutzt bisher wenig verwendete Informationen, welche moderne Geräte zur Verfügung stellen. Ohne Einfluss auf den eigentlichen Prozess zu nehmen, werden die Daten der intelligenten Sensoren und Aktoren in einer Art "Datendiode" ausgelesen und ausgewertet.

Zu diesem Zweck können innovative Systeme wie die offene Steuerungsplattform PLCnext Technology und die Proficloud genutzt werden. Diese Steuerungen sind in der Lage, beliebige Sensoren mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Protokolle parallel zur Prozesssteuerung auszulesen. Die Daten werden dann als Rohdaten oder nach einer Vorverarbeitung innerhalb der Steuerung an ...

