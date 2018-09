IRW-PRESS: Contact Gold Corp.: Contact Gold erweitert die Goldentdeckung im Zielgebiet West auf über 1 km Streichlänge und entdeckt im Zielgebiet Pony Spur bei Pony Creek eine Goldmineralisierung

Contact Gold erweitert die Goldentdeckung im Zielgebiet West auf über 1 km Streichlänge und entdeckt im Zielgebiet Pony Spur bei Pony Creek eine Goldmineralisierung

Vancouver, B.C. (5. September 2018) - Contact Gold Corp. (das Unternehmen oder Contact Gold) (TSXV: C) freut sich, die Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrlöchern im Zielgebiet West beim Goldkonzessionsgebiet Pony Creek sowie aus drei Bohrlöchern im Zielgebiet Pony Spur, das Teil des Konzessionsgebiets ist und 2 Kilometer nordwestlich der Zone Bowl und 1 Kilometer westlich des Zielgebiet West liegt, bekannt zu geben.

Die Bohrungen sind noch im Gange, wobei derzeit die Analyseergebnisse für 14 Bohrlöcher bei Pony Creek ausstehen. Pony Creek befindet sich in Elko County im US-Bundesstaat Nevada und grenzt an das Projekt Railroad-Pinion von Gold Standard Ventures an.

Wichtigste Bohrergebnisse:

- 0,29 g/t Au (Oxid) auf 15,24 Metern ab 10,67 Meter Tiefe und 0,24 g/t Au (Oxid) auf 7,62 Metern ab 39,62 Meter Tiefe und 0,22 g/t Au (Oxid) auf 32,00 Metern ab 64,01 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-23 im Zielgebiet West

- 0,71 g/t Au (Oxid) auf 10,67 Metern ab 19,81 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-022 im Zielgebiet West

- 0,34 g/t Au (Oxid) auf 10,67 Metern ab 10,67 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-21 im Zielgebiet West

- 0,28 g/t Au (Oxid) auf 16,76 Metern ab 1,52 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-24 im Zielgebiet West

- 0,19 g/t Au (Oxid) auf 27,43 Metern ab 65,53 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-26 im Zielgebiet Pony Spur

- 0,21 g/t Au (Oxid) auf 19,81 Metern ab 53,34 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-27 im Zielgebiet Pony Spur

Die Ergebnisse aus dem Zielgebiet West sind ein ausgezeichneter Anfang. Wir entdecken bei Pony Creek fortlaufend neue oberflächennahe Gold-Oxid-Mineralisierung. Diese Bohrabschnitte erstrecken sich über eine Länge von einem Kilometer, was angesichts der Länge der Gold-in-Boden-Anomalie von mehr als 2 Kilometern bedeutet, dass wir gerade erst damit begonnen haben, das Potenzial des Zielgebiets West aufzuzeigen, sagte Matt Lennox-King, CEO von Contact Gold. Eine neue Entdeckung dieser Größenordnung ist im Carlin-Trend wirklich ungewöhnlich. Wir sind der Ansicht, dass die Entdeckung des Zielgebiets West - insbesondere in Anbetracht der jüngsten Entdeckungen von Gold Standard Ventures - das Potenzial von Pony Creek für neue Entdeckungen belegt und das systematische Vorgehen von Contact Gold bei der Abgrenzung von Zielgebieten bestätigt. Es gibt noch mehr Gold, das bei Pony Creek und im südlichen Teil des Carlin-Trends entdeckt werden kann.

Zielgebiet West

- Das Zielgebiet West befindet sich 1 Kilometer nördlich der Zone Bowl im Rahmen des Konzessionsgebiets und hat eine Streichlänge von über 1 Kilometer. Das Zielgebiet West ist weiterhin offen und für den Rest des Jahres sind hier acht weitere Bohrlöcher geplant.

- Contact Gold hat in allen der zehn ersten Bohrlöcher, die im Zielgebiet West niedergebracht wurden, eine Gold-Oxid-Mineralisierung entdeckt. Sechs der neun hierin gemeldeten Bohrlöcher befinden sich in größerer Entfernung zum Entdeckungsloch im Zielgebiet West (PC18-18), das 0,42 g/t Au (Oxid) auf 33,53 Metern ab 4,57 Meter Tiefe lieferte (siehe Pressemeldung vom 14. August 2018).

- Die Bohrlöcher PC18-23 und -24, die mächtige Abschnitte mit Gold-Oxid-Mineralisierung lieferten, wurden von derselben Bohrplatte 650 Meter nördlich des Entdeckungslochs aus niedergebracht. Mehrere nach Nordwesten und Nordosten streichende Verwerfungen durchkreuzen das Zielgebiet West. Diese Ergebnisse liegen Interpretationen zufolge entlang derselben großen in Nord-Süd-Richtung streichenden Struktur, die mit der Gold-Oxid-Mineralisierung in der Zone Bowl und möglicherweise mit der Zone Jasperoid Wash von Gold Standard Ventures in Zusammenhang steht. Die Mineralisierung im Zielgebiet West lagert im neu identifizierten Kalksandstein- und Konglomerat-Muttergestein aus dem Pennsylvanium-Perm (als dieselben Muttergesteine wie in der nahegelegenen Lagerstätte North Dark Star von Gold Standard interpretiert).

Tabelle der Bohrergebnisse 2018 aus dem Zielgebiet West:

Bohrloch von (m) bis (m)Au AbschnittZone/Zielg

(g/t) ebiet

PC18-151 1,52 4,57 0,21 3,05 West

PC18-16 230,13 233,17 0,26 3,05 West

PC18-171 13,72 25,91 0,18 12,19 West

91,44 94,49 0,18 3,05

106,68 111,25 0,34 4,57

PC18-181 4,57 38,1 0,42 33,53 West

PC18-19 73,15 76,2 0,28 3,05 West

PC18-20 169,17 185,93 0,19 16,76 West

PC18-21 10,67 19,81 0,34 10,67 West

PC18-22 19,81 30,48 0,71 10,67 West

PC18-23 10,67 25,91 0,29 15,24 West

39,62 47,24 0,24 7,62

64,01 96,01 0,22 32,00

PC18-24 1,52 18,29 0,28 16,76 West

1 zuvor veröffentlichte Ergebnisse, siehe Pressemeldung vom 14. August 2018.

Zielgebiet Pony Spur

Das Unternehmen freut sich außerdem, über die Entdeckung einer neuen oberflächennahen Oxidmineralisierung im Zielgebiet Pony Spur durch die drei anderen Bohrlöcher, die hierin gemeldet werden, zu berichten.

Pony Spur befindet sich 1 Kilometer westlich des Zielgebiets West und wurde 2017 aufgrund einer regionalen nach Nordwesten streichenden Verwerfungszone, die sich von der Zone Bowl aus nach Nordwesten erstreckt und entlang des gewöhnlicheren Gold-Muttergesteinhorizonts im südlichen Carlin-Trend verläuft, erworben (siehe Pressemeldung vom 13. September 2017). Die Mineralisierung befindet sich im Kontaktbereich der devonischen Gesteine der Devils Gate-Formation und der Webb-Formation (dasselbe Muttergestein wie die Lagerstätte Pinion im Besitz von Gold Standard Ventures und die Mine Alligator Ridge im Besitz von Kinross).

Tabelle der Bohrergebnisse 2018 von Pony Spur:

Bohrloch von (m) bis (m)Au AbschnittZone/Zielg

(g/t) ebiet

PC18-25 57,91 60,96 0,15 3,05 Pony Spur

70,1 91,44 0,17 21,34

100,59 105,16 0,22 4,57

PC18-26 65,53 92,97 0,19 27,43 Pony Spur

102,11 106,68 0,17 4,57

PC18-27 53,34 73,15 0,21 19,81 Pony Spur

Die Bohrungen im Laufe von 2018 sind darauf ausgelegt, die Mineralisierung in der Zone Bowl zu erweitern und neue große Zielgebiete, einschließlich des Zielgebiets West, der Zone North sowie der Zielgebiete Moleen und Elliot Dome, die Contact Gold seit Erwerb des Konzessionsgebiets vor einem Jahr abgegrenzt hat, zu erproben. Das Unternehmen hat in diesem Jahr 41 Löcher und damit über 8.500 Meter der 16.000 geplanten Bohrmeter niedergebracht. Das Bohrprogramm ist Teil eines umfassenden konzessionsgebietsweiten Explorationsprogramms, das auch über 4.000 Bodenproben und geologische Kartierungen umfasst, um weitere Bohrziele abzugrenzen.

Einen Lageplan der Zielgebiete und der Bohrstandorte bei Pony Creek erhalten Sie unter folgendem Link:

http://www.contactgold.com/_resources/news/Pony-Creek-Plan-Map.pdf

Einen detaillierten Lageplan des Zielgebiets West erhalten Sie unter folgendem Link:

http://www.contactgold.com/_resources/news/West-Target-September2018 .pdf

Einen detaillierten Lageplan des Zielgebiets Pony Spur erhalten Sie unter folgendem Link:

http://www.contactgold.com/_resources/news/Pony-Spur.pdf

Das Konzessionsgebiet Pony Creek befindet sich in einer frühen Explorationsphase und beinhaltet keine Mineralressourcenschätzungen gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Die bisherigen Explorationen reichen für die Durchführung einer Mineralressourcenschätzung bei Pony Creek nicht aus. Weitere Informationen über Pony Creek sind in einem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Pony Creek Gold Project, Elko County, Nevada, USA vom 18. April 2017 (gültig zum 15. März 2017) (der technische Bericht) zusammengefasst. Der technische Bericht wurde von Michael M. Gustin, C.P.G. bei Mine Development Associates aus Reno (Nevada), erstellt und kann unter dem Emittentenprofil von Contact Gold auf SEDAR (www.sedar.com) eingesehen werden.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Vance Spalding, CPG, dem VP Exploration von Contact Gold, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Geringgradige Bohrabschnitte wurden mit einer Mindestmächtigkeit von 3,05 Metern mit durchschnittlich 0,14 ppm Gold berechnet, wobei die Aufnahme von bis zu 4,57 Metern an Material mit einem Durchschnittsgehalt von weniger als 0,14 ppm Gold erlaubt war. Hochgradigere Abschnitte wurden mit einer Mindestmächtigkeit von 3,05 Metern mit durchschnittlich 1,00 ppm Gold berechnet, wobei die Aufnahme von bis zu 4,57 Metern mit Durchschnittswerten von weniger als 1,00 ppm Gold erlaubt war. Alle Proben, die bei der Analyse mittels Brandprobe Goldwerte von mehr als 4,00 ppm ergeben, werden nochmals anhand eines gravimetrischen Verfahrens analysiert. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist unbekannt, angesichts der augenscheinlich flachliegenden Beschaffenheit der Mineralisierung wird sie jedoch generell auf mindestens 70 Prozent der erbohrten Mächtigkeit geschätzt. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Hinzugabe von zertifizierten Referenz-Standard- sowie Leer- und Doppelproben. Alle Fehler werden geprüft und in solch einem Fall nach Möglichkeit durch weitere Untersuchungen behoben. Die geochemische Multielement-Analyse erfolgt anhand der MEMS 61-Methode an Mischproben. Alle Analysen werden von ALS Chemex, einem gemäß ISO 17025:2005 zertifizierten Labor, durchgeführt. Kontrollanalysen werden von einem zweiten, namhaften Analyselabor nach Abschluss des Programms durchgeführt.

Über Contact Gold Corp.

Contact Gold ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Goldvorkommen mit distriktweiter Bedeutung in Nevada zu entdecken. Contact Golds weitläufiger Grundbesitz erstreckt sich über die ertragreichen Goldtrends Carlin, Independence und Northern Nevada Rift, die Standort zahlreicher Goldlagerstätten und -minen sind. Contact Golds Grundbesitz umfasst rund 275 Quadratkilometer an Mineralkonzessionen mit reichlich Zielgebieten, die zahlreiche bekannte Goldvorkommen beinhalten. Diese befinden sich in frühen bis fortgeschrittenen Explorationsstadien bzw. in der Ressourcendefinitionsphase.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.contactgold.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über: +1 (604) 416-0576

John Glanville - Director Investor Relations

Chris Pennimpede - Corporate Development

E-mail: info@ContactGold.com

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Börse, Wertpapierbehörde oder einer anderen Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, ausgenommen von Aussagen zu historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen mit Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Jegliche Aussagen, die sich auf Vorhersagen, Erwartungen, Auffassungen, Pläne, Prognosen, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (und häufig, jedoch nicht immer, an Ausdrücken wie erwartet, oder erwartet nicht, wird erwartet, rechnet mit oder rechnet nicht mit, plant, Budget, wie geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt, oder beabsichtigt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen sind bzw. Angaben dazu machen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden könnten oder können, würden, mögen oder werden), sind keine Aussagen über historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich unter anderem auf die erwarteten Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Konzessionsgebiet Pony Creek.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die eine erhebliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von jenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken der Geschäftsintegration; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, Grundmetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen der Devisenmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollar zum US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, Besteuerung, der Kontrollen und der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und Gewinnung von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnlicher und unerwarteter Formationsdruck, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren zu erhalten; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungen; Verfügbarkeit von Mitteln zur Deckung steigender Kosten im Zusammenhang mit Betriebsmitteln und Arbeitskräften für den Bergbau; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Einholung notwendiger Lizenzen, Zulassungen und Genehmigungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsansprüche auf Konzessionsgebiete. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was die Geschäftsleitung des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt für vernünftige Annahmen hält oder hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die Leser sollten kein übermäßiges Vertrauen in die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Ansichten, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sie sich ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44492

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44492&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US21074 G1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN US21074G1013

AXC0063 2018-09-06/08:35