München (ots) - Am 13. und 14. September 2018 findet am Europäischen Patentamt (EPA) in München die nächste Verhandlung zu einem Patent auf das Medikament Sofosbuvir (Markenname Sovaldi) statt. Zivilgesellschaftliche Organisationen aus 17 europäischen Ländern - darunter Ärzte der Welt und Ärzte ohne Grenzen - hatten im März 2017 beim EPA Einspruch gegen das Patent eingelegt. Bei dieser Anhörung geht es um die chemische Basisverbindung des Hepatitis-Medikaments Sovaldi. Das Ziel: Die Herstellung von kostengünstigen Nachahmerpräparaten und deren Import nach Europa zu ermöglichen.



Sofosbuvir ist der zentrale Bestandteil einer Behandlung, die Hepatitis C in nur 12 Wochen heilen kann. In Deutschland liegt derzeit der Preis für eine Behandlung bei über 43.000 Euro. In Ländern, wo es keine Patentbarrieren gibt, ist der Preis dank des Wettbewerbs zwischen Generikaherstellern auf bis zu 100 Dollar für die komplette Behandlung gesunken.



Gegen ein anderes Patent von Gilead hatte die Organisation Ärzte der Welt bereits im Februar 2015 eine Anfechtung erhoben. Dabei ging es um die chemische Verbindung, die den Wirkstoff Sofosbuvir innerhalb einer Zelle wirksam macht. Die EPA-Kommission hatte der Anfechtung bei der Anhörung im Oktober 2016 teilweise stattgegeben.



Bei dem Presse-Briefing geben Experten Auskunft über den neuesten Stand der Sofosbuvir-Patentanfechtung vor dem Europäischen Patentamt. Außerdem berichten sie detailliert über die Anhörung am 13. und 14. September und erklären, wie wie eine Aufhebung des Patentschutzes den Zugang für Menschen, die in Europa mit Hepatitis C leben, zu einer effektiven Behandlung verbessern kann.



Online Pressekonferenz am Dienstag 11. September 2018, 14:30-16:00 MEZ in englischer Sprache



SPRECHER:



- Olivier Maguet, Ärzte der Welt/Médecins du Monde - Clare Groves, ehemalige Patientin, die in Großbritannien von Hepatitis C geheilt wurde - Gaelle Krikorian, Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières TEILNAHME an der Online-Pressekonferenz in Englischer Sprache: (Online über den Anbieter Zoom. Bitte registrieren Sie sich im Vorfeld:



https://zoom.us/meeting/register/35f58efc2a1432d734538d7d4481ef37



Sobald Sie registriert sind, erhalten Sie eine Bestätigungsemail mit einer Beschreibung, wie sie an der Online Pressekonferenz teilnehmen können.



