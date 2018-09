Autokonzerne sollen die Abgasreinigung ihrer Diesel nachrüsten, damit die Luft in schadstoffbelasteten Städten sauberer wird. Der Justiz geht das zu langsam. Nun ist ein Urteil mit Folgen gefallen.

Tausende Dieselfahrer dürften nach dem Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blicken. Kommt das Fahrverbot, wie vom Gericht entschieden, dann könnten schon von Februar 2019 an bestimmte Gegenden in Frankfurt für ältere Diesel tabu sein. Wichtige Fragen zu dem Verfahren und zum Urteil:

Worum ging es bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Land Hessen wegen nicht eingehaltener EU-Grenzwerte für den Abgas-Schadstoff Stickoxid in vier hessischen Städten verklagt. Das erste Verfahren hierzu drehte sich am Mittwoch um die Situation in Frankfurt. Konkret wurde über den Luftreinhalteplan und die dort vorgesehenen Maßnahmen geurteilt.

Was muss ein Luftreinhalteplan bewirken, damit ein drohendes Diesel-Fahrverbot verhindert werden kann? Der Plan muss dafür sorgen, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) auf Dauer und sicher eingehalten werden. Das betonte der Richter nochmal in seiner Urteilsbegründung. Der erlaubte Wert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Laut dem Umweltbundesamt betrug der Jahresmittelwert 2017 in Frankfurt 47 Mikrogramm.

Worum ging es in der siebenstündigen Verhandlung am Mittwoch genau? Überwiegend wurde über das Für und Wider ganz verschiedener Maßnahmen diskutiert, mit denen die Luft sauberer werden könnte. Das reichte von Begünstigungen für ...

