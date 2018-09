Der Plan ist aktuell, dass der DAX noch weiter fällt und dann einen Trendwechsel auf Long vollzieht. Es kommt also darauf an frühzeitig in den Long-Modus zu wechseln, um die nächste große Aufwärtswelle mitzunehmen. Ein möglicher Wendebereich wäre wie erwähnt die Zone um 11.900/12.000 Punkte, dann folgen 11.700 Punkte und 11.500 Punkte.

An diesen Marken ist also verstärkt auf Bodenbildungen und nachlassende Dynamik zu achten. Ich werde in den kommenden Analysen dann noch näher darauf eingehen, es muss zunächst der Verlauf in diesen Bereichen abgewartet werden. Aber generell wird jetzt auf den Wendepunkt und einen erneuten Anstieg gewartet, der im Verlauf durch die wahrscheinliche Jahresendrallye an Dynamik gewinnen sollte.

Fazit: Weiter fallende Kurse bis 11.900/12.000 Punkte erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren-Lage short.

Nachrichtenlage rund um Handelskonflikte der USA, Währungskrisen und Italien im Fokus.

DAX bei 12.000 Punkten.

Vorwochenkerze warnt vor weiter fallenden Kursen.

Rücklauf bis 12.100 Punkte und 12.000 Punkte durch, folgen 11.900 Punkte?

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang ...

