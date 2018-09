Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für National Grid von 950 auf 940 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Strompreise stiegen mit einer überraschend hohen Dynamik, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors ziehe er Aktien von einfach strukturierten Versorgern jenen der in Schwellenländern aktiven Konglomerate vor. Das neue Kursziel für die Aktie des britischen Stromkonzerns basiere auf einer Durchschnittsermittlung verschiedener Bewertungsansätze./edh/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-09-06/08:48

ISIN: GB00BDR05C01