Im Hochsommer kam es bei der Covestro-Aktie zu einem idealtypischen Pullback an die 200-Tages-Linie (akt. bei 82,28 EUR). In der darauf folgenden Abwärtsbewegung wurde zum wiederholten Mal eine "bearishe" Flagge nach unten aufgelöst (siehe Chart). Zu diesem kurzfristigen Belastungsfaktor kommen auch noch längerfristige Bremsklötze. So liegt aktuell sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis ein "bearish engulfing" vor. In dieser Gemengelage würde ein nachhaltig neues Jahrestief - unterhalb der Marke von 71,42 EUR - den vorhandenen Verkaufsdruck nochmals erhöhen. Übergeordnet schwebt ohnehin noch das zu Jahresbeginn vervollständigte Damoklesschwert in Form eines klassischen Doppeltopps über der Aktie. Rein...

Den vollständigen Artikel lesen ...