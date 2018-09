Die Gewinne vom Vortag kann die Gemeinschaftswährung weitgehend halten. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch etwas mehr gekostet.

Der Euro hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag weitgehend halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...