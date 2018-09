Yandex: Abwärtswelle voraus!

Das im Sektor der Internetdienstleistung vertretene Unternehmen Yandex betreibt unter anderem die wichtigste Suchmaschine in Russland und einigen anderen osteuropäischen Ländern. Bei den aktuellsten Quartalszahlen konnte der Umsatz von $472.8 Millionen die Erwartungen leicht übertreffen ($468.1 Millionen). Der Gerinn je Aktie blieb jedoch leicht hinter den Prognosen der Analysten. Am gestrigen Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass Yandex eine intelligente public-cloud-Plattform gestartet hat. Diese ermöglicht es Unternehmen webbasierte Applikationen auf Basis der entwickelten Technologien von Yandex zu entwickeln. Damit können bestehende IT-Infrastrukturen in Unternehmen verbessert und komplettiert werden.

Anfang August brach der Kurs der Aktie durch die untere Begrenzung der Bärenflagge im Chart. Seitdem wird diese Abwärtsbewegung relativ eng konsolidiert. Zum gestrigen Handelsschluss lag der Kurs 3,22% tiefer und damit am unteren Ende der aktuellen Konsolidierung. Falls die Bären nun signifikant tiefere Schlusskurse realisieren können, droht schnell ein Bruch der 30€-Marke. Darüberhinaus eröffnet sich weiteres Kurspotenzial in Richtung des 50%-Retracements der übergeordneten Aufwärtsbewegung im Wochenchart. Dieses liegt bei $27,75. Für eine größere Wahrscheinlichkeit einer nachhaltig bullischen Erholung sollten zunächst Kurse über $34 realisiert werden.















Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edelmetalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma "LTB Limited", die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

