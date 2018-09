Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 77 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Währungseffekte nicht mehr ganz so vorteilhaft und einige Kurstreiber weggefallen seien, blieben die langfristigen Fundamentaldaten für den Sportartikelsektor positiv, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der drei großen Anbieter Adidas, Nike und Puma sollten aber auch kurzfristig vom Nachrichtenfluss zur Branche gestützt werden./edh/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-09-06/09:03

ISIN: US6541061031