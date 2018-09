Hier geht's zum Video

An den Rohstoffmärkten braut sich einiges zusammen. Laut Eugen Weinberg müssen Anleger mit einem bewegten Herbst rechnen. Der Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank zeigt in der aktuellen Ausgabe von ideasTV, weshalb im vierten Quartal größere Bewegungen bei Gold, Öl & Co zu erwarten sind. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.