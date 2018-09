Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Zalando mit "Underperform" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Erwartungen an den Online-Modehändler seien zu hoch, schrieb Analyst Paul Bonnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahl des Konzerns sich auf Europa zu konzentrieren bedeute, dass das langfristige Potenzial für das Umsatzwachstum begrenzt ist. Er sehe zudem besondere Risiken für die Markterwartungen an das operative Ergebnis im Jahr 2020./ck/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-09-06/09:24

ISIN: DE000ZAL1111