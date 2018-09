Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta009/06.09.2018/08:54) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt bekannt, dass in der gestrigen Aufsichtsratssitzung eine neue Aufsichtsratsvorsitzende gewählt wurde.



Die bisherige Vorsitzende, Frau Eveline Frantsits, legt mit gestern den Vorsitz zurück und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. Ihr folgt Frau Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr-Schliesselberger. Sie wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Herr Dr. Johannes M. Respondek. Frau Dr. Kirchmayr-Schliesselberger ist Steuerberaterin und Vorstand des Instituts für Finanzrecht an der Universität Wien.



Frau Dr. Kirchmayr-Schliesselberger: "Ich freue mich über die neue Aufgabe nach meiner mehrjährigen Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied der Sanochemia und werde eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens tatkräftig unterstützen".



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; mid market in Wien; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1536216840160



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 06, 2018 02:54 ET (06:54 GMT)