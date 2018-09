Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt im Juli wider Erwarten

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich am Beginn des dritten Quartals 2018 deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lag kalenderbereinigt ebenfalls um 0,9 (Juni: minus 0,8) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg von 1,7 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juli um 1,8 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent zurück, was für die Produktion im Juli eine ähnliche Entwicklung erwartet lässt. Den vorläufig für Juni gemeldeten Umsatzrückgang von 1,0 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,7 Prozent.

Lampe: Wachstumsbeitrag von Produktion steht für 3Q in Frage

Ein Wachstumsbeitrag der Industrieproduktion zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal ist nach Einschätzung des Bankhauses Lampe fraglich. "Für die Industrieproduktion sieht es nicht so gut aus, nach dem Industrieumsatz im Juli steht der Rückenwind für das BIP von der Produktion für das laufende Quartal wieder in Frage", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

VP Bank: Schwacher deutscher Auftragseingang wirft Fragen auf

Der unerwartete Rückgang der deutschen Auftragseingänge wirft aus Sicht der liechtensteinischen VP Bank Fragen auf. "Was ist hier im Busch? Führt die Zolldiskussion doch bereits schon zu größerer Zurückhaltung bei Bestellungen?", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Möglicherweise falle das zweite Halbjahr für die deutsche Volkswirtschaft holpriger als bislang angenommen aus.

Commerzbank: Deutsche Produktion dürfte weiter fallen

Die Commerzbank rechnet nach dem unerwarteten Rückgang der deutschen Auftragseingänge und Industrieumsätze im Juli damit, dass die Industrieproduktion weiter fallen wird. "Für den Juli erwarten wir anders als der Konsens ein Minus von 2,5 Prozent", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar. Er geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt in den nächsten Monaten nur moderat zulegen wird.

Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal kräftig

Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2018 sehr dynamisch gewachsen. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 3,4 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur eine Jahresrate von 2,4 Prozent erwartet.

BoJ-Ratsmitglied kritisiert jüngsten Notenbankbeschluss

Das Ratsmitglied der Bank of Japan (BoJ), Goushi Kataoka, hat sich öffentlich gegen den jüngsten Beschluss der japanischen Notenbank gestellt. Die Maßnahmen wie eine größere Flexibilität beim Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen würden die Effekte der lockeren Geldpolitik verringern, sagte Kataoka in einer Rede vor Geschäftsleuten in Yokohama.

Scholz bekräftigt Festhalten an Digitalsteuer

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass er an einer Steuer für grenzüberschreitend tätige Internetkonzerne festhält. "Das ist etwas, was wir kaum ertragen können, dass die großen amerikanischen Internet-Unternehmen nur sehr wenig Steuern überhaupt zahlen", sagte Scholz der Augsburger Allgemeinen.

Bundesaußenminister bemüht sich in Ankara um Entspannung

Bei seinem Besuch in der Türkei hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas für eine Entspannung des Verhältnisses eingesetzt. Bei Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprach er aber auch "in aller Offenheit" die Differenzen an, wie er sagte. Einig zeigte er sich mit Cavusoglu, dass eine "humanitäre Katastrophe" in der syrischen Provinz Idlib verhindert werden müsse.

Brexit-Minister verteidigt Pläne gegen Kritik aus Brüssel und dem Parlament

Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab hat Kritik an den Regierungsplänen für den EU-Austritt zurückgewiesen. Vor Mitgliedern eines Parlamentsausschusses in London bezeichnete Raab am Mittwoch den sogenannten Chequers-Plan der konservativen Premierministerin Theresa May als den "bei weitem plausibelsten und glaubhaftesten".

London beantragt Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu Skripal-Attentat

Großbritannien hat eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Nervengiftanschlag von Salisbury beantragt. Die für Donnerstag geplante Sitzung werde es London ermöglichen, über den Stand der Ermittlungen zu berichten, sagte die britische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Karen Pierce, in New York.

Trump: Tötung Assads wurde nie diskutiert

US-Präsident Donald Trump hat bestritten, er habe Syriens Machthaber Baschar al-Assad töten lassen wollen. "Das wurde niemals auch nur in Erwägung gezogen", sagte Trump vor Journalisten im Oval Office während eines Besuchs des Emirs von Kuwait. Der angesehene US-Journalist Bob Woodward schreibt in seinem neuen Buch "Fear: Trump in the White House" laut vorab veröffentlichten Auszügen, dass Trump US-Verteidigungsminister James Mattis nach einem mutmaßlich von syrischen Regierungstruppen verübten Giftgasangriff im April 2017 aufgefordert habe, Assad töten zu lassen.

Trump stellt Existenz von anonymem Verfasser von NYT-Leitartikel in Frage

Nach dem anonymen Bericht eines mutmaßlich ranghohen US-Beamten zur aktiven Untergrabung der Politik von Donald Trump durch Mitarbeiter des Weißen Hauses hat der US-Präsident die Offenlegung des Namens des Autoren gefordert. "Wenn die feige anonyme Person wirklich existiert, muss die Times ihn oder sie zum Zweck der nationalen Sicherheit sofort an die Regierung ausliefern!", forderte ein erboster Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Paraguay verlegt seine Botschaft in Israel zurück nach Tel Aviv

Nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Mario Abdo Benítez kehrt Paraguay zu seiner früheren Linie in der Nahost-Politik zurück: Die Regierung des südamerikanischen Landes kündigte an, seine Botschaft in Israel wieder zurück von Jerusalem nach Tel Aviv zu verlegen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ordnete daraufhin die Schließung der israelischen Botschaft in Paraguay an. Die Palästinenserführung kündigte hingegen die Eröffnung einer Botschaft in dem Land an.

