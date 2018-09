Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt bleibt die Lage am Donnerstag nach den deutlichen Einbussen des Vortages nach wie vor angespannt. Am Mittwoch hatten die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China, Währungsturbulenzen in Schwellenländern und der Ausverkauf an der US-Techbörse den Leitindex SMI unter die Marke von 8'900 Punkten gedrückt. Nun rutscht das Börsenbarometer weiter ab.

Die Stimmung werde nach wie vor von den Unsicherheiten zum Handelskrieg geprägt, hiess es am Markt. Die Furcht geht um, dass US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf chinesischen Waren verhängen und der Streit weiter eskalieren wird.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,34 Prozent tiefer bei 8'839,37 Punkten. Der 30 Aktien ...

