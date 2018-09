In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG für die unbesicherte Unternehmensanleihe der Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH (WKN: A2NB8U) 4 von 5 möglichen Sternen.

Aufgrund des aktuellen attraktiven Marktumfeldes auf der Absatz- und Finanzierungsseite für Immobilien, der konservativen Liquiditätssteuerung der Lang & Cie., der zu erwartenden positiven Ergebnisse und Liquiditätszuflüsse im Jahr 2018 und der für kleine bis mittelgroße Immobilienentwickler attraktiven Rendite von 4,75% p.a. (auf Kursbasis 103,00% am 04.09.2018) sei die 5,375%-Lang & Cie.-Anleihe als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen zu bewerten, so die KFM in ihrer Analyse.

Lang & Cie.-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im August 2018 emittierte Anleihe der Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH mit fünfjähriger Laufzeit bis zum 27.08.2023 ist mit einem Zinskupon in Höhe 5,375% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 27.02. und 27.08.) ausgestattet. ...

