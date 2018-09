FRANKFURT (Dow Jones)--Innenminister Horst Seehofer hat die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet und Verständnis für die Proteste in Chemnitz gezeigt. Viele Menschen würden ihre sozialen Sorgen mit der Migrationsfrage verbinden, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post.

Für die Empörung der Bevölkerung in Chemnitz nach dem Mord mutmaßlich durch einen Flüchtling äußerte Seehofer Verständnis. "Viele Menschen verbinden jetzt ihre sozialen Sorgen mit der Migrationsfrage. Wenn wir den Kurswechsel nicht hinbekommen und die Ordnung der Humanität gleichberechtigt zur Seite stellen, werden wir weiter Vertrauen verlieren", sagte er der Zeitung.

Aber es gebe auch "null Toleranz gegenüber Kräften, die diese Vorkommnisse zum Anlass nehmen, um zu Gewalt aufzurufen oder gar Gewalt auszuüben, auch gegenüber der Polizei". Der Rechtsstaat müsse kompromisslos gegen Rechtsextremismus vorgehen. "Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind", sagte der Minister.

Den Vorschlag der SPD, nun auch Flüchtlinge im Land zu lassen, die eigentlich abgelehnt wurden, sich aber in den Arbeitsmarkt integriert haben, lehnt Seehofer ab. "Einen Spurwechsel wird es nicht geben. Wer Asyl beantragt und ein Bleiberecht bekommt, ist arbeitsberechtigt. Wer Asyl beantragt und eine Ablehnung erhält, ist ausreisepflichtig. Diesen Grundsatz wollen wir nicht verändern", sagte er.

CSU-Chef will Seehofer auch nach der Landtagswahl in Bayern bleiben. Auf eine entsprechende Frage sagte der Minister: "Wer in Berlin für die CSU wesentliche Anliegen durchsetzen will, der muss Parteivorsitzender sein."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2018 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.