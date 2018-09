München (ots) -



- Viele Banken ermöglichen kostenlose Sonder- und Gesamttilgungen - Kredit mit Ratenpausen und -anpassungen auf finanzielle Situation abstimmen



Kreditnehmer bleiben bei der Rückzahlung ihrer Darlehen häufig flexibel, ohne dafür extra zu bezahlen. Sie können ihre Restschuld vorzeitig verringern oder ganz zurückzahlen, mit der Ratenzahlung pausieren oder die Ratenhöhe anpassen.



"Verbraucher finden online neben den günstigsten Zinsen auch die flexibelsten Ratenkredite, ganz auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Unsere Kreditexperten unterstützen sie bei allen Fragen und Anliegen rund um das passende Darlehen."



Bereits einmalige Sondertilgung z. B. nach Steuerrückzahlung reduziert Zinskosten um 139 Euro



Sondertilgungen sind Zahlungen, die Verbraucher z. B. bei unerwartetem Geldeingang zusätzlich zur monatlichen Kreditrate leisten können. So sind sie schneller schuldenfrei und zahlen weniger Zinsen. Verwendet ein Kreditnehmer z. B. seine Steuerrückzahlung in Höhe von 935 Euro1) für die Rückzahlung eines laufenden Ratenkredits über 12.000 Euro, spart er insgesamt 139 Euro Zinskosten.2) Die Restlaufzeit reduziert sich außerdem von 48 auf 44 Monate.



Mit einer vorzeitigen Gesamttilgung sofort schuldenfrei - häufig ohne Zusatzkosten



Fällt das zusätzliche Einkommen höher aus (z. B. durch eine Erbschaft), können Kreditnehmer mit einer vorzeitigen Gesamttilgung die Restschuld auf einmal zurückzahlen. Stammen die finanziellen Mittel für die Rückzahlung aus einem neuen Darlehen, spricht man von Umschuldung. Lösen Verbraucher einen Altkredit mit hohem Zinssatz durch einen neuen, günstigeren Kredit ab, sparen sie schnell bis zu 2.000 Euro Zinskosten.3)



Sondertilgungen und die vorzeitige Ablösung des Altkredits sind immer möglich, das Kreditinstitut kann dafür aber eine Gebühr verlangen. Die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung ist auf ein Prozent des zurückgezahlten Betrags begrenzt. Diese Kosten können sich Verbraucher allerdings sparen: Von 44 Banken im CHECK24 Kreditvergleich ermöglichen 29 kostenlose Sondertilgungen und davon 15 auch eine kostenlose vorzeitige Gesamttilgung.



Ratenpause und Ratenanpassung: Rückzahlung pausieren oder neu vereinbaren



Wenn sich zeitweise die Ausgaben häufen, kann eine Ratenpause sinnvoll sein. Mit den Ratenzahlungen zu pausieren ist bei einigen Banken kostenlos. Bei einer dauerhaften Veränderung des Einkommens, z. B. durch eine Gehaltserhöhung oder Elternzeit, sind Ratenanpassungen möglich - allerdings meist nur auf Anfrage.



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten



Bei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200 CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon oder E-Mail. Diese berechnen für Kunden z. B. auch das individuelle Sparpotenzial durch Sondertilgung. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.



