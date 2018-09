BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung zeigt sich wie zuvor bereits andere Institute nach guten Konjunkturdaten zuversichtlicher für die weitere Entwicklung. Die Münchener Ökonomen erhöhten ihre Prognose für das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in den Jahren 2018 und 2019 leicht auf jeweils 1,9 Prozent, wie sie mitteilten. Im Sommer hatte das Institut noch jeweils 1,8 Prozent vorhergesagt. Für 2020 rechnen die Ifo-Experten nun mit 1,7 Prozent Wachstum.

"Ein Grund für die Anhebung waren bessere Ist-Zahlen des Statistischen Bundesamts für das erste Halbjahr 2018", erklärte der Leiter der Ifo-Konjunkturforschung, Timo Wollmershäuser. "Wir haben es derzeit mit einer starken Konjunktur in Deutschland zu." Diese werde im laufenden und im kommenden Jahr maßgeblich vom privaten Konsum getragen, der von einer steigenden Beschäftigung und kräftigen Einkommenszuwächsen profitiere.

Das Institut erwartet einen Zuwachs der Privaten Konsumausgaben um 1,5 Prozent in diesem Jahr, 1,7 Prozent im nächsten und 1,4 Prozent im übernächsten. Die Bruttoanlageinvestitionen sollen in den drei Jahren um 3,0, 2,9 und 3,7 Prozent zunehmen. Die Zahl der Beschäftigten dürfte von 44,9 Millionen in diesem Jahr über 45,4 Millionen im kommenden Jahr auf 45,8 Millionen 2020 steigen. Gleichzeitig fallen die Arbeitslosenzahlen nach der Prognose von 2,3 Millionen über 2,2 auf 2,1 Millionen Menschen, die Quote sinkt von 5,2 Prozent über 4,9 auf 4,7 Prozent.

"Die weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen fördern Investitionsentscheidungen, und der hohe Auslastungsgrad vieler Unternehmen legt eine Erweiterung der Produktionskapazitäten nahe", sagte Wollmershäuser. Durch die Ausweitung staatlicher Ausgaben und die Entlastung der Arbeitnehmer im nächsten Jahr wirke zudem die Wirtschaftspolitik der neuen Bundesregierung anregend. Schließlich dürfte auch die Exportwirtschaft von der weiterhin guten Weltkonjunktur profitieren, auch wenn dieser Impuls allmählich nachlassen werde.

Für die Exporte rechnen die Münchener Ökonomen vor diesem Hintergrund mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent im laufenden, 4,5 Prozent im kommenden und 4,2 Prozent im darauffolgenden Jahr. Dem stehen Importsteigerungen um 3,7 Prozent, 4,9 Prozent und 4,6 Prozent gegenüber. Im Vergleich zur Sommerprognose hätten die Risiken für die deutsche Konjunktur, die sich aus den Annahmen zum Handelskrieg mit den USA und dem Brexit ergäben, allerdings zugenommen.

Am Vortag hatte sich bereits das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung positiver zur weiteren Konjunkturentwicklung gezeigt. Für 2019 erwarten die Ökonomen aus Essen ein Wachstum von 1,7 Prozent statt bisher veranschlagter 1,5 Prozent und für 2020 einen Anstieg auf 1,9 Prozent. Für 2018 blieb das RWI bei seiner Prognose von 1,8 Prozent für das deutsche Wirtschaftswachstum.

September 06, 2018

