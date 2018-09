Bern - Die Schweizer Wirtschaft ist auch im zweiten Quartal 2018 stark gewachsen. Treiber des Wachstums waren die Exporte, wovon insbesondere die Industrie profitierte. Der Binnenkonsum verharrte hingegen weiter auf einem tiefen Niveau.

Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent und damit stärker, als es Ökonomen erwartet hatten. Gegenüber dem Vorjahresquartal waren es plus 3,4 Prozent. Das BIP habe damit das fünfte Quartal in Folge überdurchschnittlich expandiert und die Schweiz wuchs erneut stärker als der Euroraum, teilte das Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit.

Allerdings hat die Dynamik im bisherigen Jahresverlauf etwas nachgelassen. Denn für das erste Quartal hat das Seco die Wachstumsrate ...

