Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser über die Unverwüstlichkeit der deutschen Wirtschaft, die kräftig steigenden Reallöhne - und die ökonomischen Folgen von Chemnitz.

Herr Wollmershäuser, in den vergangenen Monaten haben viele Frühindikatoren den Rückwärtsgang eingelegt, die meisten Forschungsinstitute revidierten ihre Wachstumsprognosen nach unten. Jetzt kommen wieder bessere Daten, ifo hat seine Prognose für 2018 um 0,1 Punkte angehoben. Ist der Aufschwung doch noch intakt?Ja. Ich glaube an eine Delle zu Jahresbeginn, nicht mehr. Für eine echte konjunkturelle Wende sehe ich - noch - keine Anzeichen. Das schwache Wachstum im ersten Quartal ist mittlerweile vom Statistischen Bundesamt etwas nach oben revidiert worden, und das zweite Quartal war mit plus 0,5 Prozent schon wieder überraschend stark. Die Prognosen waren von 0,3 Prozent ausgegangen. Einige Indikatoren haben sogar komplett gedreht, etwa die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen. Da hatte das Statistische Bundesamt zunächst für das erste Quartal einen Rückgang vermeldet. Jetzt stellt sich nach einer Aktualisierung der Daten heraus: Die Investitionen sind in diesem Zeitraum sogar gestiegen. Das hat unser Konjunkturbild schon verändert.

Wie kann das sein? Es droht ein chaotischer Brexit, die Schwellenländer wackeln, die Gefahr eines Handelskriegs ist noch lange nicht gebannt - und die Wirtschaft brummt, als könne nichts passieren. Die bisher von den USA verhängten Zölle sind für uns mehr oder weniger irrelevant. Wir verkaufen immer noch in großem Stil Güter in die USA, wo die Konjunktur bestens läuft. Zudem hat die vorläufige Einigung zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker im Handelsstreit vorübergehend für Beruhigung gesorgt. Sorglos dürfen wir natürlich nicht werden. Ein Großteil des Produktionsanstiegs in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...