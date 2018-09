Wie berichtet, werden mit dem heutigen Handelstag Aktien der World Excellent Products in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen. Das griechische Unternehmen ist auf den Handel mit Premium-Olivenöl und Balsamico-Essig spezialisiert. Die Aktien können fortlaufend zwischen 9:00 und 17:30 Uhr gehandelt werden, so die Wiener Börse. Im Handel ist das Olivenöl unter der Marke "FIVE Olive Oil" erhältlich. Damit sind heuer bereits Aktien von vier ausländischen Unternehmen im Dritten Markt der Wiener Börse hinzugekommen, im Vorjahr waren es sieben. "Die ausländischen Neuzugänge zeigen, dass der Dritte Markt für einen Börseneinstieg attraktiv ist. Der Gesetzgeber hat angekündigt, im Herbst die regulatorische...

