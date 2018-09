Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -1,39%) muss Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) dem online-Bezahldienst Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) weichen, der doppelt so viel wert ist, so die Analysten der Nord LB. Den Nebenwerte-Indices der Deutschen Börse stehe die größte Reform bevor: Die im TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327, -2,48%) gehandelten Papiere würden in den SDAX bzw. ...

