Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, befindet sich in der 2. Wochenhälfte in der Defensive im Bereich der 95,00. Dollarindex schaut auf Daten Der Index gab einen Teil seiner gestrigen Gewinne vom Hoch über 95,80 ab. Das BIP Südafrikas zeigte, dass sich das Land in einer Rezession befindet und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...