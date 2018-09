Encavis AG begibt erfolgreich ersten 'Green Schuldschein' mit einem Volumen von EUR 50 Mio. zur weiteren Wachstumsfinanzierung DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung Encavis AG begibt erfolgreich ersten 'Green Schuldschein' mit einem Volumen von EUR 50 Mio. zur weiteren Wachstumsfinanzierung 06.09.2018 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Encavis AG begibt erfolgreich ersten "Green Schuldschein" mit einem Volumen von 50 Millionen Euro zur weiteren Wachstumsfinanzierung Hamburg, 6. September 2018 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 50 Millionen Euro bei internationalen und nationalen institutionellen Investoren platziert. Erstmalig hat die Encavis AG ihr Schuldscheindarlehen dabei als Green Schuldschein begeben. Das Climate Bond Standard Executive Board bestätigte dafür eine Mittelverwendung ausschließlich für Zwecke, die sich positiv auf den Klima- und Umweltschutz auswirken. Mit der Klassifizierung als Green Schuldschein erweitert die Encavis AG ihr Spektrum an Instrumenten zur Wachstumsfinanzierung. Durch diese Klassifizierung konnte das Schuldscheindarlehen auch von ESG-Investoren (Environmental, Social und Governance-Investoren), die sich an verbindlichen Umwelt- und Sozialstandards orientieren, gezeichnet werden. Der Green Schuldschein ist mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet, die jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnten. Die Transaktion wurde von der DZ BANK AG als Sole Arranger und Bookrunner begleitet. "Der Green Schuldschein setzt dabei die Reihe unserer alternativen und innovativen Wachstumsfinanzierungen fort", kommentiert Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die erfolgreiche Platzierung. "Im September 2017 hatten wir als eines der ersten Unternehmen in Europa überhaupt bereits die erfolgreiche Begebung einer Hybrid-Wandelanleihe mit einem Volumen von 97,3 Millionen Euro bekannt gegeben, deren Mittel nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS als Eigenkapital bilanziert werden. Mit der Kombination der Hybrid-Wandelanleihe und des Green Schuldscheindarlehens setzen wir unsere Strategie der Mischung unterschiedlicher Finanzinstrumente weiter fort. Damit können wir das Wachstum unserer Gesellschaft finanzieren und gleichzeitig solide Bilanzkennzahlen ausweisen.", so Husmann weiter. Die eingeworbenen Finanzmittel aus dem Hybrid Convertible sowie dem Green Schuldschein werden insbesondere zur Finanzierung der Akquisitionspipeline von Solarparks aus den beiden strategischen Partnerschaften mit Solarcentury sowie Power Capital und ISIF (Ireland Strategic Investment Fund) verwendet. Das Gesamterzeugungsvolumen dieser Pipeline beträgt rund 1,3 GW. Bereits im März 2018 hatte die Encavis AG aus dieser Akquisitionspipeline einen Solarpark in den Niederlanden mit einer Erzeugungsleistung von rund 44 MW übernommen. Über die Encavis-Gruppe: Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solarkraftwerke und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in acht weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität der Encavis-Gruppe beläuft sich aktuell auf über 1,5 Gigawatt (GW). Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie konjunkturunabhängige und sehr stabile Erträge. Die Encavis AG stellt ihre langjährigen Erfahrungen und ihre Marktkenntnis im Bereich der Erneuerbaren Energien auch Institutionellen Investoren zur Verfügung. Innerhalb der Encavis-Gruppe ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Mit der Encavis Technical Services GmbH verfügt die Encavis-Gruppe zudem über eine Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks. Die Encavis AG ist aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG sowie der CHORUS Clean Energy AG entstanden. Die Encavis AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) und im SDAX der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. Kontakt: Encavis AG Till Gießmann Leiter/Head of Investor & Public Relations Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis 06.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721145 06.09.2018

ISIN DE0006095003

AXC0088 2018-09-06/09:59