Der Begriff "Sea Change" bedeutet übersetzt so viel wie "grundlegende Veränderung". Unter diesem Arbeitstitel haben die Trendforscher bei dem globalen Marktforschungsunternehmen Mintel ihre Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht. An erster Stelle steht zweifelsohne, dass die Konsumenten Verschmutzung durch Verpackungsabfälle - anders als beispielsweise den Klimawandel - in den Weltmeeren und auf den Landflächen eindeutig sehen können. Hierdurch entsteht mehr und mehr das Bewusstsein, dass Verpackungen nicht immer korrekt entsorgt werden.

Der zweite Punkt ist eine direkte Folge des ersten: Den Konsumenten fällt es negativ auf, wenn sie feststellen, dass Markenartikler Verpackungen in Umlauf bringen, die nicht recyclefähig sind. Denn wenn sich der Kunde die Mühe macht, die Verpackung zu entsorgen, dann erwartet er auch, dass diese einer Kreislaufwirtschaft zugeführt wird. Unternehmen, die hierauf nicht reagieren, drohen bei Kunden als rückständig angesehen zu werden.

Der dritte und letzte Trend geht speziell Kunststoffverpackungen an. In der Bevölkerung ist mittlerweile bekannt, dass sich diese mit der Zeit in kleinere Einheiten auflösen und dann Teil der Wasser- und schlussendlich Nahrungskette werden - und damit eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Diese Sorge betrifft nicht eine kleine Gruppe umweltbewusster Menschen, sondern ist im Mainstream angekommen.

Unternehmen in der Pflicht

Immer mehr Markenartikler werben damit, aus den Weltmeeren rückgewonnenen Kunststoff zu nutzen. Dabei handelt es sich nicht nur um Premiummarken, wie Method oder Lush, sondern auch Hersteller von Standardprodukten, wie Procter & Gamble. Iceland, eine Supermarktkette für Tiefkühlprodukte in Großbritannien, hat sogar angekündigt, Kunststoffverpackungen komplett aus dem Programm nehmen zu wollen. Dies richtet sich klar an Durchschnittsfamilien, bei denen die Ökologie mitentscheidet. Außerdem gibt es in der Industrie ein wahrnehmbares Bedürfnis nach recyclefähigen Kaffeebechern und -deckeln.

Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass die Konsumenten sich zwar nachhaltige Verpackungen wünschen, aber nicht bereit sind, hierfür einen Aufpreis zu bezahlen. Vielmehr ist Nachhaltigkeit in ihrer Wahrnehmung ein Standard, den sie auch im Niedrig-preissegment voraussetzen beziehungsweise erwarten.

In Zeiten, in denen - zumindest gefühlt - die Macht der Politik schwindet und stattdessen die Konzerne an Einfluss gewinnen, obliegt es aus Sicht der Konsumenten auch diesen Unternehmen, für eine nachhaltige und ethische Agenda einzustehen. ...

