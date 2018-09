Die diesjährige Podiumsdiskussion, die am zweiten Messetag der SMT Hybrid Packaging 2018 stattfand, wartete mit einer Premiere auf: Mit acht Teilnehmern war es die bislang größte Expertenrunde während der SMT-Messe. Auch seitens des Publikums traf das Thema den Nerv: Bis zu 40 Zuhörer nahmen Platz oder standen um den Bereich des Messeforums, um die angeregten, teils kontroversen Diskussion zum komplexen Thema "Digitalisierung in der automatischen Baugruppeninspektion" zu verfolgen.

Fehlerdetektion von Anfang an

Seit Jahren werden in der Elektronikfertigung große Datenmengen generiert, strukturiert gespeichert und idealerweise systematisch ausgewertet. Unabdingbar sind hierfür automatische und halbautomatische Inspektionssysteme entlang der SMT-Fertigungslinie. Letztlich geht es darum, Einflussfaktoren auf spätere Fertigungsergebnisse herauszufinden und zu minimieren. Welche Rolle dabei der Produktentstehungsprozess für die spätere Fehlerdetektion in der Fertigung elektronsicher Baugruppen spielt, erläutert Thomas Mückl, Deputy Director Global Engineering von Zollner Elektronik: "Beim Produktentstehungsprozess lege ich durch das Design und durch die anschließende Produktionsplanung fest, wie ich die Baugruppe fertigen will. Das ist ein Mix aus dem Layout, das vom Kunden stammt und dem passenden Fertigungsprozess, den ich dazu wähle." Dabei gilt es, Analysen für Design for Manufacturing (DfM) und Design for Testing (DfT) durchzuführen. Immerhin werden etwa 80 Prozent der Produktkosten bereits im Designlayout festgelegt. Mit DfM ist es leichter möglich, Produkte so zu konstruieren, dass sie einfach, robust, prozesssicher und damit kostengünstig zu fertigen sind. Im Fokus steht die Produktgestaltung mit Blick auf die Erfordernisse und Möglichkeiten der Fertigung. Allerdings gibt es hier noch mehr zu beachten, weshalb Thomas Mückl von Zollner Elektronik mahnend anmerkt: "Bei DfM geht es nicht allein um die Fertigbarkeit eines Produktes. Was manche vergessen ist, dass es später auch zu Hochrüstungen der Baugruppe kommen kann, weshalb man entsprechende Zwischenräume schaffen muss, um ein späteres Upgrade oder Rework durchführen zu können."

Parallel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...