München (ots) - Model, Moderatorin und Insta-Queen - Lena Gercke (30) ist immer unterwegs. Wie sie sich trotz vollem Terminplan fit hält, verrät sie in der aktuellen Ausgabe von JOY (EVT 07.09.).



"Um motiviert zu bleiben, achte ich darauf, mein Training so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, zum Beispiel mit Kraftübungen mit Turnringen - so wird es nie langweilig", so Lena Gercke. "In München jogge ich am liebsten an der Isar etwa 6 bis 7 Kilometer. Und wenn ich doch mal keine Lust habe, erinnere ich mich an mein Motto: Sei stärker als deine stärkste Ausrede!" Selbst im Urlaub hält sie nichts davon ab, im Training zu bleiben. "Im Urlaub halte ich mich am liebsten mit Tennis fit." Für ihren Traumkörper trainiert Lena drei Mal die Woche. Am liebsten macht sie Bodyweight-Übungen, Pilates und geht joggen. "Aber obwohl ich so viel Sport mache, werde ich wohl leider nie so einen Hintern wie viele Mädels in meinem Gym haben", lacht sie.



Trotz all dem Sport bleibt Lena eine Naschkatze. "Ich brauche jeden Tag etwas Süßes, achte aber sonst auf eine ausgewogene Ernährung. Ich esse z.B. viele Chia-Samen! Die sind auch gut für meine Haut, Haare und Nägel. Und Quinoa mag ich gern - das macht lange satt!" Und weiter: "Von Trend-Diäten halte ich nichts. Ich habe mit der Zeit herausgefunden, was meinem Körper guttut. Darum landen auch mal Pommes und Burger auf meinem Teller."



Die neue JOY-Ausgabe (10/2018) ist ab dem 07. September im Handel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.



