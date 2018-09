Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Notenbank (BoC) hat gestern erwartungsgemäß ihren Leitzins bei 1,5% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Währungshüter hätten allerdings deutlich gemacht, dass sie ihren Zinserhöhungskurs fortsetzen würden. Hierbei scheine aber keine Eile geboten. So sehe die BoC den jüngsten Anstieg der Teuerung auf 3% als transitorisch an, während eine Kerninflation von rund 2% kein Grund für eine aggressive Verschärfung der Geldpolitik darstelle. Entsprechend würden die Analysten in diesem Jahr nicht mehr mit einer Verschärfung der Geldpolitik rechnen. (06.09.2018/alc/a/a) ...

