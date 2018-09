De Grey Mining Ltd.: Indee Gold - Neuester Stand der Akquisition DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Vertrag/Hauptversammlung De Grey Mining Ltd.: Indee Gold - Neuester Stand der Akquisition 06.09.2018 / 10:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Grey Mining Limited (ASX: DEG) ("De Grey", "DEG" oder "das Unternehmen") gibt ein Update hinsichtlich der Akquisition von Indee Gold Pty und klärt den Zweck der Resolutionen 1 und 2 der Versammlungsankündigung. Die Resolutionen beziehen sich auf diese Akquisition und die Versammlungsankündigung wurde gestern spät eingereicht. In der ersten Hälfte des Jahres 2018 hat das Unternehmen auf vielen Goldlagerstätten aggressiv gebohrt, um die Ressourcen des Goldprojekts Pilbara zu verbessern und zu erhöhen. Die Ressourcenmodelle werden zurzeit basierend auf den bis Ende Juli 2018 abgeschlossenen Bohrungen aktualisiert. Der aktualisierte Ressourcenbericht 2018 wird bis Ende September/Anfang Oktober erwartet und die aktualisierten Ressourcen werden als Basis für neue Optimierungen der Tagebaugruben verwendet. Detaillierte Arbeiten für die Vormachbarkeitsstudie sind weit fortgeschritten, wobei der Hauptfokus auf der Metallurgie und der Anlagenplanung liegt. Die metallurgischen Testarbeiten nähern sich dem Abschluss und GR Engineering hat vor dem Entwurf und der Kostenermittlung mit der Festlegung eines geeigneten Arbeitsablaufdiagramms für die Aufbereitung begonnen. Zusätzliche tiefere Kernbohrungen wurden auf den beiden größten Goldlagerstätten Withnell und Wingina niedergebracht und zielten auf eine Abgrenzung und Erweiterung höhergradiger untertägiger Ressourcen. Die ersten Ergebnisse dieser Bohrungen werden laut Erwartungen im Laufe des Septembers bekannt gegeben. Zeitrahmen der Abwicklung Wie am 12. Februar 2018 bekannt gegeben, schloss das Unternehmen die Ausführung des Anteilsverkaufsabkommens (Share Sale Agreement, "SSA") zum Erwerb von 100% der ausgegebenen Aktien der Indee Gold Pty Ltd ("Indee Gold") von Northwest Nonferrous Australia Mining Pty Ltd ("NNAM") ab. Die Konditionen des SSA sorgen dafür, dass die Ausführung der Akquisition nicht später als bis zum 24. Juli 2019 abgeschlossen wird. Eine Teilzahlung von 700.000 Dollar muss bis zum 24. Januar 2019 geleistet werden, es sei denn, dass sich De Grey zu einer Begleichung vor diesem Datum entscheidet. Die gesamte Gegenleistung zur Erledigung der Akquisition umfasst: i. Zahlung von10,4 Mio. Dollar in bar; und ii. Die Ausgabe von 3,0 Mio. Dollar in Aktienkapital von De Grey zu einem Preis, der 90% des volumengewichteten Durchschnittspreises an den der Abwicklung vorangehenden 20 Handelstage entspricht. Genehmigung durch die Aktionäre Für die Änderung des Umfangs ihrer Aktivitäten, was das Ergebnis der Akquisition von 100% der ausgegebenen Aktien der Indee Gold Pty Ltd ("Indee Gold") und der Ausgabe von Aktien der De Grey an NNAM als Teil der Gegenleistung für die Akquisition sein wird, muss De Grey gemäß der Kotierungsvorschriften der ASX die Genehmigung der Aktionäre einholen. Für weitere Informationen: Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor und Betriebsleiter) De Grey Mining Ltd Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 06.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Grey Mining Ltd. Railway Road 6008 Western Australia Subiaco Australien ISIN: AU000000DEG6 WKN: 633879 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721151 06.09.2018

