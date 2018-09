Hier geht's zum Video

Unterschiedlichste Schwierigkeiten in einzelnen Emerging Markets, doch am Devisenmarkt werden sie in Sippenhaft genommen. Was passiert wo warum, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank schaut auf die Türkei, Argentinien, Indien und Südafrika: Ergebnis: die einzelnen Volkswirtschaften haben unterschiedliche Herausforderungen und unterschiedliche Erfolgsaussichten. Wo sind die Nöte am größten, wo die Schwierigkeiten am ehesten zu lösen und welche Währungen haben Aussichten auf Stabilisierung? Das und mehr im Gespräch mit Antje Erhard auf dem Frankfurter Parkett.