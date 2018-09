Blicken wir zunächst zurück und schauen uns zu Beginn dieser neuen Beitragsreihe an, was bislang in Sachen PV-Technik geschehen ist.

Historie

Bereits 1839 beobachtete Edmond Becquerel, dass zwischen zwei in einer Lösung befindlichen Platinelektroden bei Bestrahlung durch Sonnenlicht elektrischer Strom zum Fließen kommt. Doch erst durch die Entwicklung der Halbleitertechnologie in den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, ließen sich verwendbare Solarzellen realisieren. Insbesondere die Verwendung von Silizium in seiner hochreinen kristallisierten Form legte den Grundstein der noch heute verwendeten Solarzellen (Bild 1), die zur Energiegewinnung in Photovoltaik-Modulen verbaut sind.

Mit der Einführung des »Erneuerbare-Energien-Gesetz« (EEG) im Jahr 2000 und der Novellierung dieses Gesetzes 2004 und 2009 begann der Boom der Photovoltaikanlagen, welcher erst im Jahr 2012 durch die Deckelung der Einspeisevergütung stark eingebremst wurde. In diesem Zeitraum wurden insgesamt ca. 35?GW an PV-Leistung installiert (GWp). Aufgrund des hohen Zeitdrucks, insbesondere in den Jahren 2008 bis 2012, gehen Schätzungen davon aus, dass über 80?% der installierten PV-Anlagen nicht dem Stand der Technik entsprechen. Diese wurden also entweder nicht entsprechend ausgelegt und geplant, nicht regelkonform installiert und/oder ordentlich in Betrieb genommen und geprüft. Für den Betreiber solcher Anlagen stellt sich jetzt nicht nur die Frage der Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen, sondern auch der elektrischen Sicherheit und des Brandschutzes. Für neue Anlagen stellt sich der Installateur heute mehrere Fragen:

Wie muss ich vorgehen, wenn ich (Stand heute) Anlagen planen und installieren soll?

Wie kann man Anlagen wirtschaftlich betreiben?

Was ist langfristig zu beachten?

Veränderte Voraussetzungen für die Planung

Der Beruf des Solarteurs ist quasi ausgestorben. Nur noch wenige Fachbetriebe beschäftigen sich heute noch ausschließlich ...

