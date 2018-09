STOCKHOLM(dpa-AFX) - Die schwedische Notenbank steuert weiter auf eine erste Zinsanhebung seit Jahren zu. Womöglich kommt sie aber etwas später als bislang angepeilt. Sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, gebe es bald Spielraum für eine weniger lockere Geldpolitik, teilte die Reichsbank am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Stockholm mit. Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte könnte demnach im Dezember oder Februar erfolgen. Bislang hatte die Notenbank eine Zinserhöhung gegen Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt.

Ihren Leitzins beließ die Notenbank weiter auf dem Rekordtief von minus 0,5 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Zins seit Anfang 2016. Die Wirtschaft entwickle sich stark und die Inflation bewege sich nahe des Inflationsziels von zwei Prozent, resümierte die Notenbank. Die schwedische Krone gab nach der Entscheidung gegenüber dem Euro etwas nach./bgf/tos/mis

