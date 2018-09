Die Andritz -Tochterfirma Schuler baut mit Porsche ein Presswerk, die beiden Firmen gründen dafür ein Joint Venture. Der Zweck des Gemeinschaftsunternehmens von Schuler und Porsche ist ein sogenannter Smart Press Shop als Teil der vernetzten Industrie 4.0. Das neue Presswerk soll hoch flexibel anspruchsvolle Karosserie-Teile herstellen, wie es heisst. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aluminium-Außenhautteilen sowie der Fertigung kleiner Losgrößen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird als eigenständige GmbH & Co. KG geführt. Die Anteile liegen zu gleichen Teilen bei der Schuler AG und Porsche. Porsche und Schuler investieren jeweils in zweistelliger Millionenhöhe in das Gemeinschaftsunternehmen. Es entstehen mehr als 100 neue hochqualifizierte...

