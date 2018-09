St.Gallen - Dass die Altersvorsorge den Schweizerinnen und Schweizern Sorgen bereitet, ist eine empirisch bereits mehrfach belegte Tatsache. Umso erstaunlicher ist es, dass die Schweizer Bevölkerung nicht oder nur zögerlich handelt. Warum das so ist, zeigt das erstmals von Raiffeisen in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften erhobene nationale Vorsorgebarometer.

Das nationale Vorsorgebarometer von Raiffeisen und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), das sich auf Aussagen von landesweit 1'015 befragten Personen und auf die Analyse ökonomischer Daten stützt, zeichnet ein heterogenes Bild des Schweizer Vorsorgesystems. Die Ergebnisse unterstreichen, dass das Vertrauen in die staatliche Vorsorge, die AHV, angeschlagen ist, das Vorsorge-Wissen verbessert werden muss und der Wunsch besteht, an Wahlmöglichkeiten wie dem Kapitalbezug festzuhalten. Trotz dieser Erkenntnisse mangelt es den befragten Personen an der Bereitschaft, die eigene Vorsorge auch effektiv anzugehen. Dafür gibt es laut Raiffeisen Vorsorgebarometer insbesondere zwei Gründe: Entweder sie erachten sich als noch zu jung oder aber sie haben kein oder zu wenig Geld.

Engagement, Wissen und Vertrauen auf dem Prüfstand

Für die Zukunftsfähigkeit des Vorsorgesystems sind insbesondere die Dimensionen Engagement, Wissen und Vertrauen bedeutsam. Diese drei Themenbereiche wurden im Vorsorgebarometer im Detail untersucht. In der Dimension Engagement wurden Aussagen zu Aktivitäten und zur Einstellung der befragten Schweizerinnen ...

