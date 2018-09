Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt angespannt. Zu den bekannten Belastungsfaktoren US-Handelskonflikte und Schwellenländerkrise hat sich Ausverkaufstimmung für Technologiewerte an der Wall Street gesellt. Der Sektor gilt als hoch bewertet und daher besonders anfällig für Kurskorrekturen. Am Vortag war der Stoxx-Technologieindex bereits um rund 3 Prozent eingeknickt, am Dienstag um etwa 1 Prozent. Im frühen Geschäft gibt er um ein weiteres halbes Prozent nach.

Nach dem Abverkauf vom Vortag notiert der Euro-Stoxx-50 praktisch unverändert bei 3.315 Punkten. Für den DAX geht es um 0,2 Prozent auf 12.020 nach unten. Im Tief rutschte er auch schon unter die 12.000er Marke - erstmals seit April.

Angesichts der extremen Überverkauftheit der Indizes ist nach Einschätzung aus dem Handel inzwischen eine Gegenbewegung überfällig. Von Konjunkturseite kommt aber ein negativer Impuls: Der deutsche Auftragseingang ist im Juli um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen - erwartet wurde eine Anstieg von 1,7 Prozent. Das könnte nun auch noch Wachstumsängste bei den Anlegern auslösen.

Charttechnisch gilt der DAX mit dem Fall unter die Unterstützungszone um 12.100 Punkte als schwer angeschlagen. Sollte die Marke nicht schnell zurückerobert werden, dürfte sehr bald das Jahrestief bei 11.727 Punkte in den Blick rücken.

Safran gesucht nach Zahlen und erhöhter Prognose

Für die ab dem 24. September im Stoxx-50-Index enthaltene Safran-Aktie geht es an der Pariser Börse um 6,2 Prozent nach oben. Der Flugzeugzulieferer hat gute Geschäftszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben.

Das Minus von 5 Prozent bei Largan Precision an der taiwanesischen Börse könnte nach Einschätzung eines Händlers einen Belastungsfaktor auch für andere Apple-Zulieferer darstellen. Auslöser für den Kursrutsch bei Largan seien enttäuschende Umsatzzahlen für August gewesen. Dialog geben um 1,6 Prozent, AMS in Zürich um 0,7 Prozent nach.

DAX-Familie kräftig durcheinander gewirbelt

Die am Vorabend bekannt gegebenen Änderungen in der DAX-Familie haben keine größeren Überraschungen gebracht. Schlagzeilenträchtig ist, dass Wirecard im DAX die Aktie der Commerzbank, immerhin ein DAX-Gründungsmitglied, ersetzen wird. Das wurde allerdings so auch erwartet, ebenso die große Mehrzahl der sonstigen Änderungen. Nichtsdestotrotz geht es für die Commerzbank-Aktie um 1,5 Prozent nach unten. Wirecard erholen sich nach einem Kursabsturz am Vortag nur um 0,2 Prozent.

Am spannendsten sind die Anpassungen im SDAX, weil dort die Veränderungen deutlich schwerer vorhersehbar waren. Von den ehemaligen SDAX-Mitgliedern haben es Elringklinger (plus 1,1 Prozent), Grammer (minus 0,9 Prozent) und Biotest (minus 0,2 Prozent) nicht mehr geschafft. Dafür tauchen nun die zuletzt "indexlosen" Baywa (unverändert), Befesa (minus 0,3 Prozent), Dr. Hönle (plus 0,8 Prozent) und Shop Apotheke (minus 1,9 Prozent) im 70 Werte umfassenden Index der kleinen Nebenwerte auf.

Mit Blick auf den TecDAX ist vor allem die Entwicklung für SML Solutions (plus 0,7 Prozent) bitter. Ein Abstieg war zwar weithin erwartet worden, die Aktie hat es aber als einzige aus dem TecDAX nicht einmal in den erweiterten SDAX geschafft.

Ab dem 24. September, wenn die Änderungen umgesetzt werden, können Technologieaktien auch in anderen Indizes notiert sein. Konkret werden 13 TecDAX-Aktien dann auch dem auf 60 werte erweiterten MDAX angehören und 16 dem auf 70 Werte erweiterten SDAX. Zugleich bereichern dann Deutsche Telekom, Infineon und SAP den TecDAX.

In der vierten reihe gewinnen Baumot 8,3 Pozent. Die Aktie des Anbieters von Abgasreinigungssystemen profitiert davon, dass Frankfurt am Main ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen muss, wie das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch entschied. Neben dem Fahrverbot muss die Stadt auch das Parken teurer machen und soll die kommunale Busflotte mit Stickoxid-Filtern nachrüsten.

