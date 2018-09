Zürich - Jahrzehntelang bestanden die Hauptaufgaben des CFO darin, Risiken zu mindern, Berichte über den Status quo vorzulegen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Gerüstet mit innovativen Tools und Business Insights in bisher ungekannter Breite und Tiefe haben CFOs nun die Gelegenheit, ein Rollenbild mit einem vollkommen neuen Leistungsversprechen zu gestalten. Der Grund dafür sind digitale Megatrends wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Roboter-Prozessautomatisierung, die in vielen Unternehmensfunktionen einen grundlegenden Wandel bewirkt haben - ausser im Finanzbereich, der sich das neue Paradigma bisher nur langsam zu eigen macht.

Transformation wesentlicher Aufgaben der Finanzfunktionen

Laut dem «Swiss CFO Survey 2018», einer von EY durchgeführten Befragung von über 2'000 CFOs (oder gleichrangigen Entscheidungsträgern in Finanzfragen), stellen sich immer mehr CFOs auf eine anstehende Transformation der wichtigsten Aufgaben und Zuständigkeiten der Finanzfunktionen ein. So wird eine grundlegende Verlagerung von den traditionellen Tätigkeiten - die derzeit fast ein Drittel der Zeit eines CFO in Anspruch nehmen - hin zur Datenanalyse (plus 22 Prozent), strategischen Beratung (plus zehn Prozent), zum Talentmanagement (plus 13 Prozent) und Datenmanagement (plus zwei Prozent) erwartet. Dies mit dem Ziel die Wertschöpfung in der gesamten Organisation zu optimieren.

Neben den traditionellen Tätigkeiten in den Bereichen Compliance und Risikomanagement werden diese Aufgaben die wichtigsten Prioritäten sein. Überdies bietet sich den Finanzfunktionen die Gelegenheit, ihr Dienstleistungsangebot umzugestalten und ein wertvoller Partner für die gesamte Organisation zu werden.

Übernahme neuer Technologien als wesentliche Voraussetzung

Zwei Drittel der befragten CFOs gehen davon aus, dass ihre Bedeutung der strategischen Beratung für die Unternehmensführung in den nächsten fünf Jahren zunehmen wird. CFOs leiten bereits etwa 60 Prozent aller Wertschöpfungsprogramme in ihrer Organisation. Neben dem digitalen Umbruch (22 Prozent) verlangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...