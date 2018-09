Fundamental: Erfahrene Trader wissen es: Je dunkler die Nacht, desto näher der Morgen. Also je pessimistischer die Marktteilnehmer gegenüber einem Wert eingestellt sind, desto wahrscheinlich ist eine Gegenbewegung. Fakt ist weiterhin, dass Kaffee konsumiert und nachgefragt wird, und das unterstützt grundsätzlich erst einmal die Preise. Der Konsum steigt laut International Coffee Organization (ICO) pro Jahr um durchschnittlich zwei Prozent. Die globale Produktion dagegen könnte sich laut Juli-Report in dieser Saison minimal unter dem Vorjahresniveau befinden. Es deutet an, dass die seit fast einem Jahr bestehende Schwäche bei Kaffee zuletzt vor allem der negativen Stimmung geschuldet war. Aber ebenso belastet der Fall des brasilianischen Real den Preis.

Technisch: Seit September letzten Jahres geht es beim Kaffeepreis anhaltend ...

