- Interieur der SKODA VISION RS kombiniert Sportlichkeit und Nachhaltigkeit - Video gewährt Einblick, wie das Innenraumdesign der neuen Studie Form annimmt - Sportliche Kompaktstudie feiert Weltpremiere auf der Paris Motor Show 2018



Die SKODA VISION RS gibt einen Ausblick auf die künftigen SKODA RS-Modelle. Die nun veröffentlichten Designskizzen vermitteln bereits vor der offiziellen Weltpremiere auf der Paris Motor Show im Oktober einen ersten Eindruck vom Innenraum der Konzeptstudie. Zusätzlich ist in einem Videozu sehen, wie das innovative Interieur mit veganen und nachhaltig produzierten Materialien in einem Prager Designstudio Gestalt annimmt.



Das Video nimmt den Betrachter mit in das Studio in der tschechischen Hauptstadt, nicht weit entfernt von der Prager Burg, der Karlsbrücke, dem Tanzenden Haus und dem Palais Zofín. Die ersten Entwürfe für die künftigen SKODA Modelle entstehen nicht nur im Designstudio in Cesana/Mladá Boleslav, sondern auch in der inspirierenden Umgebung und Atmosphäre eines Prager Jugendstilgebäudes am Moldau-Ufer.



Ein SKODA Designer skizziert mit gekonnten Strichen einen sportlichen und luftigen Innenraum mit scheinbar schwebenden Sitzen, Carbon und Kristallglas, markanten Lichteffekten und stilistischen Anleihen aus dem Motorsport. Die SKODA VISION RS ist in strahlendem Weiß gehalten - ein Hinweis auf den umweltfreundlichen Antrieb und die verwendeten nachhaltigen Materialien.



Kristallglas, Carbon und Anleihen beim Motorsport



Die gestreckte Instrumententafel mit Carbon-Elementen nimmt die symmetrischen Konturen des Kühlergrills auf. Das Dekor der SKODA VISION RS besteht aus handgefertigtem und besonders geschliffenem Kristallglas der tschechischen Glasmanufaktur Lasvit. Die Instrumententafel wird in einem speziellen RS-Design animiert und im Zusammenspiel mit dem Touchscreen des Infotainmentsystems von Lichteffekten illuminiert.



Die Mittelkonsole der VISION RS im Space-Frame-Design mit integrierter Shift-by-Wire-Bedienung des Direktschaltgetriebes besteht komplett aus Carbon. Auch bei Dekorleisten, Türverkleidungen und Sitzschalen schafft der Hightech-Werkstoff eine direkte Verbindung zum Motorsport. Türschlaufen erinnern an Rennwagen, Ablagefächer mit elastischen Gummizügen sind ,Simply clever'. Neben dem sportlichen Auftritt kommt bei der SKODA VISION RS auch der Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung zu. So bestehen beispielsweise die verwendeten Carbon-Dekore zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester und die Sitzbezüge aus veganem Alcantara.



