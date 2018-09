Das Smartphone hat einen Aurora-Glaskörper und einen schmalen unteren Rand mit innovativer Chip-on-Film-Technologie.



Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Honor, eine führende E-Marke für Smartphones, präsentierte heute das neueste Honor 8X - ein Handy, das moderne Vorzeigetechnologien mit einem ästhetischen Erscheinungsbild verbindet. Das Smartphone ist von minimalistischer Designphilosophie inspiriert und nutzt die Chip-on-Film (COF)-Technologie. Es verfügt über ein 6,5-Zoll-FullView-Display mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 91 % und ein 2,5 D-Doppeltextur-Aurora-Glasgehäuse mit Rastereffekt, das eine gewagte und ehrgeizige Identität zum Ausdruck bringt. Das Honor 8X wird am 5. September 2018 in China eingeführt und ab Oktober nach und nach auf ausländischen Märkten erhältlich sein.



Durch seine außergewöhnlichen Technologien, sein minimalistisches Design und die anspruchsvolle Verarbeitung zeigt das Honor 8X die kühne Einstellung und die Designmerkmale der Marke. Das Honor 8X verfolgt einen wissenschaftlichen Ansatz in Sachen Ästhetik und findet das richtige Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Schönheit, das auf dem Markt seinesgleichen sucht.



Die wichtigsten Funktionen des Honor 8X:



- Großer 6,5-Zoll-Bildschirm mit hervorragender Bildschärfe: Das Honor 8X ist mit einem 6,5-Zoll Notch Full-View Display 2.0 und einem Verhältnis von 19,5:9 in einem 5,5-Zoll langen und 7,8 mm dicken Gehäuse ausgestattet. Dieses Verhältnis kommt demjenigen von Kinos mit 21:9 sehr nahe und ermöglicht daher den Benutzern eindrucksvolle Ansichten auf einem schnittigen Smartphone. - Das Display bedeckt 91 % der Front in einem schmalen Gehäuse: Das Screen-to-Body-Verhältnis ist der Schlüssel beim Smartphone-Design. Honor verwendet eine fortschrittliche Chip-on-Film (COF)-Technologie und ein patentiertes Antennendesign, um die Breite des unteren Randes auf 4,25 mm zu reduzieren und ein Screen-to-Body-Verhältnis von 91 % zu erzielen. Damit übertrifft es die meisten Vorzeige-Smartphones.



- Minimalistisches Designkonzept mit einem Sinn für Ästhetik: Das Honor 8X verwendet einen Metall-Mittelrahmen und ein 2,5 D Doppeltextur-Aurora-Glasgehäuse mit Rastereffekt, das für einen eleganten und glatten Look und eine angenehme Haptik sorgt. Das Design mit paralleler Abstufung besteht aus 15 Schichten und erzeugt aus verschiedenen Blickwinkeln eine unterschiedliche Reflexion. Der Benutzer kann aus den Farben Blau, Schwarz und Rot auswählen und damit seinen eigenen Stil und seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. - Schutz für die Augen: Die Besorgnis über die Blaulichtbelastung unserer Augen durch die Bildschirme auf elektronischen Geräten nimmt zu. Honor 8X setzt eine neue Generation des vom TÜV Rheinland zertifizierten Augenkomfortmodus ein, der die vom Bildschirm abgegebene Blaulichtstrahlung reduzieren und Ermüdungserscheinungen der Augen verhindern kann. Darüber hinaus verfügt es über eine Sonnenlicht- und Nachtanzeigetechnologie, damit Benutzer den Bildschirm bei Sonneneinstrahlung deutlich sehen können und das Lesen vor dem Schlafengehen komfortabler wird.



Herr George Zhao, President von Honor: "Mit dem neu vorgestellten Honor 8X setzt Honor neue Maßstäbe beim Gleichgewicht zwischen Wert, Design und Leistung. Das Honor 8X ist nicht nur eine wunderschöne Verkörperung des Minimalismus, sondern auch ein Wegbereiter, der demonstriert, dass Vorzeigefunktionen keine Vorzeigepreise erfordern. Das Honor 8X übertrifft die Anforderungen von Verbrauchern, die keine Kompromisse eingehen möchten - weder beim Preis, bei der Leistung oder bei einem auffälligen Erscheinungsbild."



Honor ist eine führende Smartphone-E-Marke und gehört zur Huawei Group. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch seine für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, dazu anregen, aktiv zu werden, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.



