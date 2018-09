Die schwedische Krone verliert am Donnerstag mit dem dovish Riksbank Statement an Wert und so steigt der EUR/SEK zum Tageshoch von 10,61. EUR/SEK steigt mit dovish Riksbank Die SEK erreichte gegenüber dem europäischen Gegenstück das neue Tief bei 10,61, nach dem die Riksbank ihre Geldpolitik unverändert ließ. Der Leitzins bleibt weiterhin bei -0,50 ...

