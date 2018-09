Die Emerging-Markets-Aktienbörsen schrumpfen - in den vergangenen acht Monaten um ein Fünftel. Doch Experten raten erst bei noch tieferen Kursen zum Kauf.

Die Jahresbilanz für die Schwellenländerbörsen ist enttäuschend. Seit dem Höhepunkt im Januar verloren die Aktien 20 Prozent an Wert, gemessen am Index MSCI World Emerging Markets. Rein statistisch bedeutet das eine Baisse.

Die Aktien der Industrieländer haben sich dagegen mit einem Minus von vier Prozent gut gehalten. Die Kluft spiegelt die dramatischen Ereignisse in einigen Schwellenländern aber kaum wider. In der Türkei etwa verlor die Landeswährung Lira gegenüber dem Dollar in einem Jahr die Hälfte an Wert. Das schaffte der argentinische Peso in wenigen Monaten. Zuletzt rutsche Südafrika in eine Rezession.

"So wenig die Situationen sich in vielen Ländern ähneln, so gibt es zwei große Belastungen. Es ist zum einen der Handelsstreit, der exportorientierte Märkte unter Druck setzt", sagt Daniel Lösche, Kapitalmarktexperte beim Vermögensverwalter Schroders. "Daneben bringt der starke Dollar die Länder mit hoher Verschuldung in US-Währung in Schwierigkeiten", ergänzt er.

So seien Argentinien und die Türkei eher wegen des starken Dollars unter Druck geraten. Der vom US-Präsidenten Donald Trump initiierte Handelsstreit treffe dagegen stärker asiatische Länder wie China, aber auch Taiwan, Malaysia, Singapur oder Korea.

Insbesondere der chinesische ...

