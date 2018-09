TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag erneut die negativen Vorzeichen überwogen. Dabei belasteten weniger die negativen Vorgaben der US-Aktienmärkte, vor allem für den Technologiesektor, sondern eher lokale Themen.

Auf der Tokioter Börse lasten Naturkatastrophen. Nachdem am Dienstag der Taifun Jebi den Westen Japans heimgesucht hatte, kam es am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf der im Norden gelegenen Insel Hokkaido zu einem Erdbeben. Der Nikkei-225-Index fiel um 0,4 Prozent auf 22.488 Punkte. Wie schon am Mittwoch wurden Aktien von Fluggesellschaften und Kosmetikherstellern verkauft. Anleger befürchten, dass als Folge der Naturkatastrophen der Tourismus zurückgehen wird. All Nippon Airways (ANA) und Japan Airlines gaben um 1,1 und 1,5 Prozent nach. Der Kurs von Kose sank um 0,9 Prozent, und Shiseido verbilligten sich um 1 Prozent. Auch Versicherer standen unter Druck und verloren zwischen 2 und 3 Prozent.

Gesucht waren dagegen mit Blick auf die entstandenen Schäden Aktien aus dem Baumaschinensektor wie Komatsu und Hitachi Construction Machinery mit Gewinnen von 1,5 und 0,8 Prozent.

In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um weitere 1,0 Prozent, nachdem er am Mittwoch schon 2,6 Prozent eingebüßt hatte. Hier ging der Ausverkauf beim Schwergewicht Tencent vor dem Hintergrund entsprechender internationaler Vorgaben aus dem Technologiesektor weiter. Die Aktie büßte 3 Prozent ein. Der Kurs des in vielen asiatischen Ländern vertretenen Versicherers AIA Group gab um 1,7 Prozent nach. Händler verwiesen auf die Abwertung von Währungen der Region.

Die Börse in Schanghai gab anfängliche Gewinne ab. Der Composite-Index schloss 0,5 Prozent niedriger und setzte damit die seit mehreren Tagen andauernden Verlustserie fort, die von Konjunktursorgen als Folge des Handelskonflikts zwischen China und den USA ausgelöst wurde. Anleger trennten sich vor allem von Immobilienaktien. Vanke und Future Land büßten 2,6 und 1,8 Prozent ein.

Knapp behauptet ging der Kospi in Seoul aus dem Handel. Zwar fiel dort das Schwergewicht Samsung um 1,1 Prozent und die Aktie des Wettbewerbers Hynix um 1,5 Prozent, dafür stieg der Kurs von Hyundai Motor um 3,9 Prozent.

In Taiwan verloren Largan 5,1 Prozent, nachdem der Apple-Zulieferer Umsatzzahlen für August veröffentlicht hatte. Der Leitindex Taiex gab um 0,6 Prozent nach. Die Largan-Zahlen waren nach Meinung der Daiwa-Analysten solide ausgefallen und hätten im Rahmen der Konsensprognosen für das dritte Quartal gelegen. Die Kursverluste vom Donnerstag waren wohl eher Gewinnmitnahmen geschuldet, nachdem die Largan-Aktie zuletzt gut gelaufen war. Sie liegt im Vergleich zum Jahresbeginn 15 Prozent im Plus. Seit ihrem Jahrestief im April hat sie 55 Prozent zugelegt.

Telstra trotz Gewinnwarnung im Plus

In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um weitere 1,1 Prozent. Er verbuchte damit das sechste Tagesminus in Folge. Überraschend gut ausgefallene Wirtschaftsdaten vermochten den Markt wie schon am Vortag nicht zu stützen. Im Handel mit China, dem wichtigsten Abnehmer australischer Rohstoffe, erreichte der Überschuss im Juli ein Rekordniveau. Australien verdankt seine Handelsbilanzüberschüsse der zurückliegenden Monate dem schwächeren australischen Dollar, soliden Rohstoffpreisen und der Expansion von Exporten aus den Sektoren Bergbau und Energie. Zu dem am Mittwoch gemeldeten überraschend starken Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal leisteten die australischen Exporte einen wichtigen Beitrag.

Die Telstra-Aktie legte gegen den Trend um 3,3 Prozent zu, obwohl das Telekommunikationsunternehmen seine Ertragsziele für das 2019 endende Geschäftsjahr gesenkt hat. Ursächlich für die Prognosesenkung ist, dass ursprünglich für 2019 erwartete Einnahmen aus der Aktivierung von Anschlüssen an das landesweite Breitbandnetz der australischen Regierung erst in späteren Berichtsperioden verbucht werden können. Zum Teil könnten die zunächst wegfallenden Einnahmen durch Kostensenkungen wettgemacht werden. Auf längere Sicht zeigte sich Telstra zuversichtlich zum Ertragsbeitrag des Breitbandprojekts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.160,40 -1,12% +1,57% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.487,94 -0,41% -1,22% 08:00 Kospi (Seoul) 2.287,61 -0,18% -7,29% 08:00 Schanghai-Comp. 2.691,59 -0,47% -18,63% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.499,39 -0,56% -22,85% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.971,73 -1,00% -6,50% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.933,36 -0,56% +2,73% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.145,93 -0,33% -5,65% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.799,72 +0,24% +0,89% 11:00 BSE (Mumbai) 38.123,79 +0,28% +12,75% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1636 +0,0% 1,1634 1,1559 -3,2% EUR/JPY 129,48 -0,2% 129,71 128,85 -4,3% EUR/GBP 0,9004 -0,1% 0,9010 0,9019 +1,3% GBP/USD 1,2922 +0,1% 1,2912 1,2815 -4,4% USD/JPY 111,31 -0,2% 111,49 111,50 -1,2% USD/KRW 1121,16 +0,1% 1119,64 1123,99 +5,0% USD/CNY 6,8350 +0,1% 6,8305 6,8439 +5,1% USD/CNH 6,8408 -0,0% 6,8422 6,8635 +5,0% USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8492 7,8492 +0,5% AUD/USD 0,7185 -0,1% 0,7192 0,7158 -8,1% NZD/USD 0,6593 +0,1% 0,6589 0,6548 -7,1% Bitcoin BTC/USD 6.439,69 -7,5% 6.963,03 7.365,49 -52,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,56 68,72 -0,2% -0,16 +16,8% Brent/ICE 77,14 77,27 -0,2% -0,13 +20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,15 1.196,70 +0,4% +4,45 -7,8% Silber (Spot) 14,26 14,19 +0,5% +0,07 -15,8% Platin (Spot) 788,65 785,00 +0,5% +3,65 -15,2% Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,5% +0,01 -21,9% ===

