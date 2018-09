Baierbrunn (ots) - Wer seine Venen mit Kompressionsstrümpfen entlasten möchte, muss diese sorgfältig anpassen lassen. Nicht nur, weil sie sich dann besser handhaben lassen. "Ein falscher oder schlecht angepasster Strumpf richtet unter Umständen mehr Schaden als Nutzen an", warnt Professorin Stefanie Reich-Schupke, Dermatologin und Venenspezialistin an der Ruhr-Universität Bochum, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Schneidet der Strumpf ein, drohen Durchblutungsstörungen und Thrombosen. "Auch bei Folgerezepten unbedingt neu vermessen, da sich das Bein durch die Therapie verändern kann", rät die Venenärztin. Wichtig: grundsätzlich morgens anpassen, wenn die Beine weniger geschwollen sind.



Bei Kompressionsstrümpfen spricht man vom Anlegen, nicht vom Anziehen, "denn ziehen sollte man am Kompressionsstrumpf auf keinen Fall", sagt Dr. Hans-Jürgen Thomä von der Herstellervereinigung für Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel. Wer zieht, riskiert nicht nur Laufmaschen, sondern auch einen unregelmäßigen Anpressdruck sowie Falten, Einschnürungen oder ein Rutschen. "Besser mit beiden Händen den Strumpf greifen und mit leichten Pendelbewegungen, also abwechselnd vor und zurück, nach oben schlingern", empfiehlt Thomä. Anschließend mit den flachen Händen nach oben hin glatt streichen.



In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser weitere praktische Tipps, wie sich Kompressionsstrümpfe leichter anlegen lassen.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de