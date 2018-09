Die Ölpreise am Weltmarkt ziehen sich schrittweise zurück und haben sich gestern weiter vom Langzeithoch entfernt, das am Dienstag markiert wurde. Im Inland setzen sich die rechnerischen Preisabschläge, die sich aus den Börsenvorgaben ergeben, jedoch nur mit Verzögerung durch und es gilt bis zum Mittag zu warten um eine verlässliche Tendenz zu erhalten. Besonders in Süddeutschland hat sich die Preisbildung ...

