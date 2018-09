Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland tritt nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) "in die Endphase des seit fünf Jahren dauernden Aufschwungs ein". Mit Beginn des nächsten Jahrzehnts dürfte dann der Abschwung einsetzen, sagten die Konjunkturforscher des Instituts voraus. Die Ökonomen revidierten ihre Vorhersage für die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das laufende und das kommende Jahr leicht nach unten und erwarten für 2018 nun einen Zuwachs von 1,9 Prozent und für 2019 von 2,0 Prozent. Im Sommer waren noch Raten von 2,0 Prozent für dieses und 2,3 Prozent für nächstes Jahr erwartet worden.

Vor allem die Exporte sowie die Unternehmensinvestitionen hätten sich rückblickend schlechter entwickelt als zunächst prognostiziert. Hinzu kämen Revisionen in der amtlichen Statistik, die insgesamt auf eine etwas schwächere Konjunkturdynamik schließen ließen. "Damit geht die Hochkonjunktur in Deutschland vorerst weiter, deutlich angespannte Kapazitäten läuten aber wohl mit dem Übergang in das neue Jahrzehnt den Abschwung ein", erklärte das IfW.

Für das Jahr 2020 rechnen die Ökonomen mit einer Zuwachsrate von 1,9 Prozent - ursächlich für die weiterhin recht hohe Rate sei aber auch die hohe Anzahl an Arbeitstagen. Der um Arbeitstage bereinigte Zuwachs belaufe sich nur auf 1,6 Prozent. Zu Beginn des nächsten Jahrzehnts würden "die zyklischen Gegenkräfte durch ein weiteres Ausreizen der Kapazitätsreserven" immer stärker, erklärte der Leiter des IfW-Prognosezentrums, Stefan Kooths. "Deutschland muss sich auf den Abschwung gefasst machen."

Aktuell sprechen allerdings nach Einschätzung des Instituts die zuletzt wieder deutlich aufgehellten Geschäftsklimawerte in den Dienstleistungsbereichen, der Bauwirtschaft, aber auch im verarbeitenden Gewerbe für eine zunächst wieder lebhaftere konjunkturelle Dynamik. Neben dem Auslandsgeschäft trügen binnenwirtschaftlich vor allem die konsumnahen Bereiche den Aufschwung in sein sechstes und siebtes Jahr.

September 06, 2018

